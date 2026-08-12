ओडिशा: जमीन के पट्टे में नाम दर्ज करने के लिए मांगी रिश्वत, ₹5000 लेते रंगे हाथ राजस्व निरीक्षक अरेस्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बालेश्वर जिले के खैरा तहसील अंतर्गत तुड़िगड़िया के राजस्व निरीक्षक (आरआई) शरत कुमार सेठी को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने जमीन के पट्टे में नाम दर्ज करने के एवज में एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी।

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अपनी पैतृक जमीन का पट्टा अपने दादाजी के नाम पर दर्ज कराने के लिए लंबे समय से राजस्व निरीक्षक के कार्यालय के चक्कर काट रहा था। आरोप है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद शरत कुमार सेठी ने बिना रिश्वत लिए काम करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 5 हजार रुपये की मांग रखी।

राजस्व निरीक्षक की मांग से परेशान होकर संबंधित व्यक्ति ने बालेश्वर विजिलेंस कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद विजिलेंस विभाग ने एक विशेष टीम का गठन किया और पूरी कार्रवाई की योजना बनाई।

बुधवार को विजिलेंस एसपी के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने तय राशि राजस्व निरीक्षक को सौंपी, टीम ने तत्काल छापा मारकर शरत कुमार सेठी को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस अधिकारियों ने रिश्वत की राशि भी जब्त कर ली है।

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गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस विभाग ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही उसकी चल-अचल संपत्तियों, आय के स्रोतों और अन्य वित्तीय लेन-देन की भी जांच शुरू कर दी गई है।