ओडिशा के सभी राजस्व कार्यालय बनेंगे मॉडल ऑफिस, 100 साल पुराने तहसील दफ्तरों को मिलेगा 'हेरिटेज' का दर्जा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। असुरक्षित राजस्व निरीक्षक (आरआई) कार्यालयों और पुराने तहसील कार्यालयों को लेकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है।

राज्य के सभी राजस्व कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से मॉडल कार्यालयों में विकसित किया जाएगा। पुराने तहसील कार्यालयों सहित सभी राजस्व कार्यालयों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने दी।

मंत्री ने कहा कि जो तहसील कार्यालय 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं, उन्हें हेरिटेज तहसील कार्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा।

वहीं, नए तहसील कार्यालयों में आधुनिक फर्नीचर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसी भी तहसील कार्यालय की खराब स्थिति को लेकर शिकायत या जानकारी मिलने पर आवश्यक धनराशि तत्काल स्वीकृत की जाएगी।

उन्होंने कहा कि केवल सरकारी कर्मचारियों की सुविधा ही नहीं, बल्कि राजस्व कार्यालयों में आने वाले आम लोगों की जरूरतों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

बैठने की होगी समुचित व्यवस्था

नए कार्यालयों में लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था, महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा बच्चों के लिए क्रेच जैसी व्यवस्था भी होगी। इसके साथ ही आधुनिक कार्यालयी बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा।

कटक में नए कलेक्टर कार्यालय, सब-कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय तथा अन्य राजस्व कार्यालयों के निर्माण का कार्य जारी है।

कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कई जगहों पर काम प्रगति पर है। अन्य कुछ स्थानों के लिए निर्माण कार्य हेतु अनुदान भी स्वीकृत किया गया है।

राजस्व कार्यालयों के निर्माण की जिम्मेदारी आरएंडबी विभाग, जल संसाधन विभाग, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (ओबीसीसी) तथा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन जैसी विभिन्न एजेंसियों को सौंपी जा रही है।

मंत्री ने कहा कि राजस्व कार्यालय केवल कर्मचारियों के बैठने का स्थान नहीं हैं, बल्कि यह वह जगह है जहां आम लोग अपने विभिन्न कार्यों के लिए आते हैं। इसी दृष्टिकोण से इनके बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

विभाग का लक्ष्य वर्तमान कार्यकाल के दौरान राज्य के सभी राजस्व कार्यालयों के निर्माण और आवश्यक उन्नयन कार्यों को पूरा करना है। इसके तहत पुराने और जर्जर राजस्व कार्यालयों की तस्वीर पूरी तरह बदलेगी।

हेरिटेज तहसील कार्यालयों से लेकर आधुनिक मॉडल कार्यालयों तक, कर्मचारियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी अधिक सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।