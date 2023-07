साधु का वेश धारण कर आश्रम में रह रहा था हत्यारा, 23 साल बाद पकड़ाया; अवैध संबंध के चक्कर में किया था मर्डर

गुजरात की सूरत पुलिस ने हत्या के आरोपी को 23 साल बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ने अवैध संबंध के चक्कर में एक युवक को मार दिया था। आरोपी का जिस महिला से संबंध था उसका अफेयर किसी और से भी था। जैसे ही आरोपी को इसकी भनकर लगी उसने युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने ओडिशा निवासी आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार किया है।

Odisha Crime: साधु का वेश धारण कर आश्रम में रह रहा था हत्यारा, 23 साल बाद पुलिस ने दबोचा

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, अनुगुल। गुजरात की सूरत पुलिस ने 23 साल बाद हत्या के मामले में शामिल एक मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा का रहनेवाला है। वह साधु का वेश धारण कर छुपा हुआ था। आरोपी की पहचान ओडिशा के बरहमपुर में श्रीराम नगर इलाके के गौरांग चरण पंडा उर्फ ​​पद्मचरण के रूप में हुई है। आरोपी को मथुरा के कुंजकुटी आश्रम से गिरफ्तार किया गया। पंडा के सिर पर 45,000 रुपये का नकद इनाम था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पद्मचरण सूरत के शांतिनगर इलाके में रह रहा था, तब उसके एक महिला से अवैध संबंध थे। इसी महिला का विजय शिवदास से भी संबंध था। आरोपी को पता चला तो उसने 3 सितंबर, 2021 को विजय शिवदास की हत्या कर दी। सूरत के पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर ने कहा कि पद्मचरण के लिए यह एकतरफा मामला था, जिसने बाद में विजय की हत्या कर दी और अपने दोस्तों के साथ उसके शव को ठिकाने लगा दिया। नाम बदलकर आश्रम में रह रहा था तोमर के अनुसार, हत्या के बाद पद्मचरण जल्द ही सूरत छोड़कर बरहमपुर चला गया। बाद में, वह मथुरा गया और अपनी पहचान बदलकर गौरांग चरण रख लिया और एक साधु के रूप में एक आश्रम में रह रहा था। विश्वसनीय सूचना मिलने पर साधु के वेश में पुलिस की एक टीम आश्रम पहुंची और आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखती रही और बाद में टीम ने पिछले 23 साल से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ लिया।

Edited By: Roma Ragini