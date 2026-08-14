ओडिशा में पादरी की घिनौनी करतूत, प्रार्थना के बहाने 8 माह की गर्भवती से किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, अनुगुल(ओडिशा)। कालाहांडी जिले में आठ माह की गर्भवती महिला से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पास्तिकुडी ग्राम पंचायत के थेमरा गांव निवासी 20 वर्षीय महिला ने भवानीपटना सदर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए गांव के पादरी जिनेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

महिला का आरोप है कि पादरी ने उसके पति को नशीला पदार्थ मिला शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और इसके बाद प्रार्थना के बहाने दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपित फिलहाल फरार बताया जा रहा है।

बार-बार तबीयत खराब होने पर पहुंचे थे पादरी के पास पुलिस के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान महिला की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। परिवार ने इसके उपचार के लिए पादरी जिनेश कुमार से मदद लेने का निर्णय लिया था। शिकायत के मुताबिक, सात अगस्त को पादरी ने महिला और उसके पति को अपने घर बुलाया। उसने प्रार्थना के माध्यम से महिला की स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर करने का भरोसा दिया था।

पति को शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने का आरोप पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि पादरी ने उसके पति को शराब पिलाई, जिसमें कथित रूप से कोई नशीला पदार्थ या दवा मिलाई गई थी। शराब पीने के बाद पति बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपित महिला को विशेष प्रार्थना करने के बहाने दूसरे कमरे में ले गया और कथित रूप से उसके साथ यौन अपराध किया।

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मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी का आरोप महिला ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद आरोपित ने उसे और उसके पति को किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण दंपती आरोपित के घर से निकलकर वहां से भाग गया। पीड़िता के परिवार ने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

चिकित्सकीय जांच कराई गई, गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कालाहांडी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारा जैस्मीन गुरिया ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि भवानीपटना सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता की चिकित्सकीय जांच भी कराई गई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपित को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।