Odisha News: पैक्स के पूर्व सचिव पर विजिलेंस की कार्रवाई, सरकारी राशि गबन मामले में गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, संबलपुर। करीब साढ़े आठ लाख रूपए के सरकारी राशि गबन करने के आरोप में, गुरुवार के दिन संबलपुर मंडल विजिलेंस की ओर से बलांगीर जिला पटनागढ़ ब्लॉक अंतर्गत पंडामुंडा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) के पूर्व सचिव-सह-मुख्य निर्वाही अधिकारी कुशध्वज साहू को गिरफ्तार किया गया।

