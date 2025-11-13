Odisha News: पैक्स के पूर्व सचिव पर विजिलेंस की कार्रवाई, सरकारी राशि गबन मामले में गिरफ्तार
ओडिशा में विजिलेंस विभाग ने पैक्स के पूर्व सचिव को सरकारी धन के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और सरकारी राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई है।
संवाद सहयोगी, संबलपुर। करीब साढ़े आठ लाख रूपए के सरकारी राशि गबन करने के आरोप में, गुरुवार के दिन संबलपुर मंडल विजिलेंस की ओर से बलांगीर जिला पटनागढ़ ब्लॉक अंतर्गत पंडामुंडा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) के पूर्व सचिव-सह-मुख्य निर्वाही अधिकारी कुशध्वज साहू को गिरफ्तार किया गया।
संबलपुर मंडल विजिलेंस के अधिकारियों द्वारा की गई जांच पड़ताल में कुल 8 लाख 34 हजार 489 रुपए के सरकारी धन का सुनियोजित गबन का खुलासा हुआ है। जांच पड़ताल के दौरान पता चला है कि वित्तीय वर्षों के बीच आधिकारिक कागजातों में जानबूझकर हेरफेर की गई थी।
पंडामुंडा के तत्कालीन पैक्स सचिव सह निर्वाही अधिकारी कुशध्वज साहू ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के समापन और वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में वित्तीय गड़बड़ी कर उपरोक्त सरकारी राशि का गबन किया था।
उसके खिलाफ विस्तृत जांच पड़ताल के बाद, संबलपुर मंडल विजिलेंस की ओर से यह मामला दर्ज कर गुरुवार के दिन गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपित कुशध्वज साहू को गुरुवार, 13 नवंबर की शाम बलांगीर स्थित विजिलेंस के विशेष न्यायाधीश की अदालत में हाजिर किया गया, जहां उसकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
