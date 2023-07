ओटीपी बिक्री और साझाकरण घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए ओडिशा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अभिजीत संजय जाम्बुरे के रूप में हुई है। पुलिस ने 29 जून को अभिजीत को पुणे से गिरफ्तार किया और पुणे की एक स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भुवनेश्वर ले आई।

Odisha OTP Sharing Scam: पुणे से सॉफ्टवेयर कंपनी का कर्मचारी गिरफ्तार, पाक एजेंटों से था संपर्क

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल/भुवनेश्वर: ओटीपी बिक्री और साझाकरण घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए ओडिशा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अभिजीत संजय जाम्बुरे के रूप में हुई है। पुलिस ने 29 जून को अभिजीत को पुणे से गिरफ्तार किया और पुणे की एक स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भुवनेश्वर ले आई, जिसे 1 जून को भुवनेश्वर की अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले उनके खिलाफ भुवनेश्वर की अदालत ने एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह महाराष्ट्र के सतारा जिले का रहने वाला है। वह सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर हैं। फिलहाल, वह पुणे में विप्रो (एक सॉफ्टवेयर कंपनी) में काम कर रहा था। वह लंबे समय से दो पाकिस्तानी खुफिया / पाकिस्तानी सेना खुफिया अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में था। 2018 में, उदकी मुलाकात फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से खानकी, फ़ैसलाबाद, पाकिस्तान के एक दानिश @ सैयद दानिश अली नकवी से हुई, जिसने खुद को "चेग" ("चेग एक अमेरिकी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है) में फ्रीलांसर के रूप में प्रस्तुत किया था। अभिजीत ने दानिश को अपनी "चेग" की यूजर आईडी और पासवर्ड साझा किया था। दानिश अभिजीत की पहचान पर चेग में काम ( समस्या / प्रश्न आदि सुलझाना) कर रहा था, लेकिन कमाई भारत में अभिजीत के खाते में जमा की जाती थी। हालांकि, इस एहसान का बदला चुकाने के लिए अभिजीत को दानिश के लिए कुछ काम करना पड़ा। दानिश ने उसे अपने दोस्त कराची, पाकिस्तान के खुर्रम उर्फ अब्दुल हामिद से मिलवाया। माना जाता है कि खुर्रम पाकिस्तान सेना का एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी है, जिसका भारत में एजेंटों का बड़ा आधार/नेटवर्क है। कथित तौर पर खुर्रम के निर्देशानुसार वह भारत में कार्यरत विभिन्न पीआईओ को पैसे ट्रांसफर करता था। अभिजीत ने कम से कम 7 पाकिस्तानी नागरिकों और 10 नाइजीरियाई नागरिकों (टी) से भी व्हाट्सएप पर बात की थी। आगे की जांच जारी है।

