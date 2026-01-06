ओडिशा सरकार ने किया ओटीईटी पात्रता में विस्तार, विशेष शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों को मिला अवसर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा (ओटीईटी) कैटेगरी-II की पात्रता का दायरा बढ़ा दिया है।

अब दो वर्षीय बीएड (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण उम्मीदवार भी ओटीईटी कैटेगरी-II की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इससे पहले तक केवल एक वर्षीय बीएड (विशेष शिक्षा) करने वाले अभ्यर्थी ही इसके लिए पात्र थे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय बदलते शिक्षक शिक्षा मानकों और राज्य में समावेशी शिक्षा को मजबूती देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी और शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।