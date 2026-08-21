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ओडिशा में जहां से होता है अरबों का कारोबार, वहां एक पुल भी नहीं; जान जोखिम में डाल स्कूल जाते हैं बच्चे  

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 12:50 PM (IST)

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के तेलेनडिही गांव में मानसून में बच्चों को स्कूल जाने के लिए उफनती नदी पार करनी पड़ती है। यह क्षेत्र एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान के लिए जाना जाता है, फिर भी यहां एक पुल तक नहीं है।

बच्चों को नदी पार कराते अभिवावक। फोटो जागरण

बच्चों को नदी पार कराते अभिवावक। फोटो जागरण

HighLights

  1. स्कूल जाने के लिए बच्चे जान जोखिम में डाल नदी पार करते।

  2. अरबों के कोयला राजस्व के बावजूद गांव में पुल का अभाव।

  3. मानसून में गांव बाहरी दुनिया से कटकर टापू बन जाता।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। लगातार दो दिनों की रिमझिम बारिश ने ही सिस्टम के खोखले विकास की पोल खोलकर रख दी है। सुबह-सुबह पीठ पर बस्ता टांगे मासूम बच्चे जब स्कूल के लिए निकले, तो उनके रास्ते में उफनती चतुर्धारा नदी मौत बनकर खड़ी थी। मजबूरन, माता-पिता को अपने जिगर के टुकड़ों को कंधों पर बैठाकर यह जानलेवा नदी पार करानी पड़ी।

यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं, बल्कि ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर ब्लॉक अंतर्गत गोपालपुर पंचायत के तेलेनडिही गांव की वह कड़वी सच्चाई है, जो हर दिन सुस्त पड़े प्रशासन के गाल पर तमाचा जड़ती है।

यह दर्द सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि हर मानसून में इस गांव के मासूम इसी तरह अपनी जान हथेली पर रखकर शिक्षा हासिल करने को मजबूर हैं।

मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में आफत

हालात इतने बदतर हैं कि जब कोई ग्रामीण गंभीर रूप से बीमार पड़ता है या किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना होता है, तो एंबुलेंस तक पहुंचने के लिए भी परिजनों को खाट का सहारा लेकर इस उफनती नदी को पार करना पड़ता है।

गर्मी और सर्दियों में तो सूखी नदी से जैसे-तैसे काम चल जाता है, लेकिन बारिश आते ही यह गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो जाता है और बाहरी दुनिया से कट जाता है। कमर और छाती तक भरे पानी में घुसकर ग्रामीण रोजमर्रा का राशन और जरूरी सामान लाने को विवश हैं।

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सबसे शर्मनाक और झकझोर देने वाला पहलू तो यह है कि विकास की यह बदहाल तस्वीर उस इलाके की है, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान के रूप में जाना जाता है। इस माटी से सरकार के खजाने में हजारों करोड़ रुपये का राजस्व जाता है।

अरबों का कारोबार फिर भी सुविधाओं का अभाव

नियम के मुताबिक, जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) फंड का पूरा पैसा खदान प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर ही खर्च होना चाहिए, लेकिन 29 साल के अरबों के कोयला कारोबार के बाद भी इस गांव के नसीब में एक अदद पुल तक नहीं बन सका है।

ग्रामीणों के अनुसार, वे पुल के लिए बार-बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती।

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एक तरफ देश आजादी के जश्न में डूबा है, सरकार 'हर घर तिरंगा' महोत्सव मना रही है, तो दूसरी तरफ तेलेनडिही के बच्चे अपने पिता के कंधों पर लदकर जान जोखिम में डालते हुए उफनती नदी पार कर रहे हैं।

क्या खदानों से निकलने वाला हजारों करोड़ का राजस्व इन नौनिहालों के लिए एक सुरक्षित पुल नहीं बना सकता? यह सिर्फ एक गांव की व्यथा नहीं, बल्कि उस सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है, जिसे देखकर आज हर आम आदमी की जुबान से प्रशासन के लिए फटकार और इन ग्रामीणों के संघर्ष के लिए आह निकल रही है। सवाल यही है कि आखिर कब तक इस गांव का बचपन यूं ही पानी में भीगता रहेगा?

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