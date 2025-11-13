Language
    Odisha News: पेंशन के लिए 20 हजार रिश्वत, विजिलेंस ने सीनियर क्लर्क को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

    By Radheshyam VermaEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:16 PM (IST)

    ओडिशा में विजिलेंस विभाग ने पेंशन जारी करने के लिए 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एक सीनियर क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायत मिलने पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर क्लर्क को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    पेंशन के लिए रिश्वत लेते सीनियर क्लर्क गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। गुरुवार के दिन, पश्चिम ओड़िशा के कालाहांडी जिला भवानीपाटना ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता डिवीज़न के सीनियर क्लर्क वेंकटगिरि राव को, कोरापुट मंडल विजिलेंस की टीम ने एक सेवानिवृत विभागीय कर्मचारी से 20 हजार रूपए की रिश्वत वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया। 

    विजिलेंस के सूत्र के अनुसार, डेढ़ वर्ष पहले सेवानिवृत हुए एक विभागीय कर्मचारी का पेंशन संबंधी कागजातों के प्रसंस्करण के लिए, भवानीपाटना ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता डिवीजन का सीनियर क्लर्क वेंकटगिरि राव उससे 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था।

    सेवानिवृत कर्मचारी इसे लेकर काफी परेशान था। उसने कई बार सीनियर क्लर्क राव से गुहार की, लेकिन उसने बगैर रिश्वत के पेंशन कागजातों के प्रसंस्करण के लिए राजी नहीं हुआ। ऐसे में अन्य कोई उपाय नहीं सूझने पर सेवानिवृत कर्मचारी ने कोरापुट मंडल विजिलेंस अधिकारियों से सीनियर क्लर्क की शिकायत कर दी।

    इस शिकायत के बाद विजिलेंस की ओर से योजना बनाकर गुरुवार के दिन रिश्वतखोर सीनियर क्लर्क वेंकटगिरि राव के सरकारी आवास पर छापेमारी कर उसे रिश्वत के रूपए के साथ गिरफ्तार किया।

    बताया गया है कि शिकायतकर्ता 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो गया था। तब से, वह सीनियर क्लर्क वेंकटगिरि राव से अपने पेंशन के कागजात तैयार करने का अनुरोध कर रहा था।

    उसके बार-बार अनुरोध करने के बाद भी, सीनियर क्लर्क राव फाइल पर काम नहीं कर रहा था, बल्कि 20 हजार रुपये की रिश्वत देने का दबाव बना रहा था। विजिलेंस की टीम ने जब सीनियर क्लर्क के सरकारी आवास पर छापेमारी कि तब उसने रिश्वत के रूपए खिड़की से बाहर फेंक दिए, लेकिन उसकी यह चालाकी नाकाम हो गई।

