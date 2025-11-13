Odisha News: पेंशन के लिए 20 हजार रिश्वत, विजिलेंस ने सीनियर क्लर्क को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, संबलपुर। गुरुवार के दिन, पश्चिम ओड़िशा के कालाहांडी जिला भवानीपाटना ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता डिवीज़न के सीनियर क्लर्क वेंकटगिरि राव को, कोरापुट मंडल विजिलेंस की टीम ने एक सेवानिवृत विभागीय कर्मचारी से 20 हजार रूपए की रिश्वत वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया।

विजिलेंस के सूत्र के अनुसार, डेढ़ वर्ष पहले सेवानिवृत हुए एक विभागीय कर्मचारी का पेंशन संबंधी कागजातों के प्रसंस्करण के लिए, भवानीपाटना ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता डिवीजन का सीनियर क्लर्क वेंकटगिरि राव उससे 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था।

सेवानिवृत कर्मचारी इसे लेकर काफी परेशान था। उसने कई बार सीनियर क्लर्क राव से गुहार की, लेकिन उसने बगैर रिश्वत के पेंशन कागजातों के प्रसंस्करण के लिए राजी नहीं हुआ। ऐसे में अन्य कोई उपाय नहीं सूझने पर सेवानिवृत कर्मचारी ने कोरापुट मंडल विजिलेंस अधिकारियों से सीनियर क्लर्क की शिकायत कर दी।