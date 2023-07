Odisha: ओडिशा के तट के करीब पहुंच रहा चक्रवात, कई राज्यों में होगी भारी बारिश; मौसम विभाग ने दी चेतावनी

भुवनेश्वर, एजेंसी। बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक लगातार दो कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले दो सप्ताह तक राज्य में अच्छी मात्रा में बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि ओडिशा के पास उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर है।

आईएमडी भुवनेश्वर के निदेशक एचआर विश्वास ने कहा, "अभी, चक्रवात परिसंचरण तटीय ओडिशा के पास, उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर है। यह हलचल का असर उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में होगी। परिणामस्वरूप, अगले दो दिनों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। साथ ही, अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश होगी।"

