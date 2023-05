Odisha News: नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेगी बीजेडी, अबतक 19 दल कर चुके हैं बहिष्कार

भुवनेश्वर, जागरण ऑनलाइन डेस्क: नई दिल्ली में भारत का नया भव्य संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। नए संसद भवन के निर्माण के समय से ही इसका पुरजोर विरोध कर रहे विपक्षी दलों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का भी विरोध कर रहे हैं।अबतक 19 दलों ने 28 मई को होने वाले इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है।

इस बीच विपक्षी दलों से इतर बीजू जनता दल ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निर्णय लिया है। बीजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सस्मित ने अपने बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है, वहीं संसद 1.4 अरब भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों ही संस्थाएं भारतीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और भारतीय संविधान से अपना प्राधिकार हासिल करती हैं।

बीजेडी प्रवक्ता ने कहा कि इन संवैधानिक संस्थाओं के प्राधिकार और कद की रक्षा की जानी चाहिए। बीजेडी का मानना है कि किसी भी मुद्दे से इन संवैधानिक संस्थाओं को ऊपर रखना चाहिए। अपनी मान्यताओं के अनुरूप बीजेडी इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा होगी।

बता दें कि 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा-जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से ही बाहर निकाल दिया गया है, ऐसे में नए भवन की कोई अहमियत नहीं है।

