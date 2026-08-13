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    ओडिशा: गड्ढे में गिरा हाथी का बच्चा, मां की वजह से नहीं हो पा रहा रेस्क्यू; वन विभाग बेबस

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:55 AM (IST)

    सुंदरगढ़ जिले के गोपपुर गांव के जंगल में एक हाथी का बच्चा गहरे गड्ढे में गिर गया है। हथिनी अपने बच्चे को बचाने के लिए आक्रामक है, जिससे वन विभाग बचाव ...और पढ़ें

    हाथी का बच्चा। फोटो जागरण

    हाथी का बच्चा। फोटो जागरण

    HighLights

    1. हाथी का बच्चा सुंदरगढ़ के जंगल में गड्ढे में गिरा।

    2. हथिनी की आक्रामकता से बचाव कार्य रुका हुआ है।

    3. वन विभाग हथिनी के शांत होने का इंतजार कर रहा।

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ जिले के सबडेगा ब्लॉक के हमीरपुर पंचायत अंतर्गत गोपपुर गांव के समीप स्थित जंगल में एक हाथी के बच्चे (शावक) के गहरे गड्ढे में गिरने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन हथिनी के उग्र रूप और ममता के कारण बचाव कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।

    मिली जानकारी के अनुसार, गड्ढे में गिरे अपने बच्चे को निकालने के लिए हथिनी लगातार खुद ही प्रयास कर रही है और वह गड्ढे के पास ही डटी हुई है। अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर वह इतनी सतर्क है कि वह किसी भी इंसान को पास नहीं फटकने दे रही है।

    वन विभाग के अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में वहां मौजूद होने के बावजूद फिलहाल बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि हथिनी की मौजूदगी में शावक का रेस्क्यू करना किसी बड़े खतरे से खाली नहीं है।

    महावीर पहाड़ इलाके से खदेड़ा गया 

    वन विभाग के अधिकारियों ने इस पूरी घटना को लेकर एक अनुमान भी जताया है। उनका मानना है कि यह हाथियों का वही झुंड हो सकता है, जिसे संभवतः महावीर पहाड़ इलाके से खदेड़ा गया था।

    आशंका जताई जा रही है कि वहां से विस्थापित होकर इस इलाके में पहुंचने की अफरा-तफरी के दौरान ही यह शावक दुर्घटनावश इस गड्ढे में गिर गया।

    फिलहाल वन विभाग की टीम पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर बनाए हुए है और हथिनी के शांत होने या वहां से कुछ पल के लिए हटने का इंतजार कर रही है ताकि सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर शावक की जान बचाई जा सके।

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