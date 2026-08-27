नौकरी के नाम पर मानव तस्करी: ओडिशा से हैदराबाद भेजी गईं 5 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के गजपति जिले से रोजगार का लालच देकर हैदराबाद भेजी गईं पांच नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।





नौकरी का झांसा देकर हैदराबाद में बेचा

जानकारी के अनुसार, गजपति जिले के अडवा क्षेत्र का रहने वाला आरोपी राज कुमार स्थानीय नाबालिग लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर अपने साथ हैदराबाद ले गया था।

वहां ले जाकर उसने इन लड़कियों को बेच दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू की।

मोबाइल ट्रैकिंग और छापेमारी से मिली सफलता

पुलिस ने आरोपी और लड़कियों की तलाश के लिए मोबाइल फोन लोकेशन ट्रैकिंग का सहारा लिया। सुराग मिलते ही पुलिस टीम ने हैदराबाद के विभिन्न ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।

पांचों नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। मौके से मुख्य आरोपी राज कुमार को भी दबोच लिया गया।

अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े तार खंगाल रही पुलिस

आर. उदयगिरि के एसडीपीओ राकेश कुमार साहू ने बताया कि पुलिस ने हैदराबाद में तलाशी अभियान चलाकर सभी लड़कियों को बचा लिया है और एक आरोपी को हिरासत में लिया है।