नौकरी के नाम पर मानव तस्करी: ओडिशा से हैदराबाद भेजी गईं 5 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू, आरोपी गिरफ्तार
गजपति जिले की पांच नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर हैदराबाद में बेचने के बाद पुलिस ने सकुशल बचाया। मुख्य आरोपी राज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
HighLights
गजपति की 5 नाबालिग लड़कियां हैदराबाद से रेस्क्यू की गईं।
नौकरी का लालच देकर मानव तस्करों ने उन्हें बेचा था।
मुख्य आरोपी राज कुमार गिरफ्तार, गिरोह की जांच जारी।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के गजपति जिले से रोजगार का लालच देकर हैदराबाद भेजी गईं पांच नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
नौकरी का झांसा देकर हैदराबाद में बेचा
जानकारी के अनुसार, गजपति जिले के अडवा क्षेत्र का रहने वाला आरोपी राज कुमार स्थानीय नाबालिग लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर अपने साथ हैदराबाद ले गया था।
वहां ले जाकर उसने इन लड़कियों को बेच दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू की।
मोबाइल ट्रैकिंग और छापेमारी से मिली सफलता
पुलिस ने आरोपी और लड़कियों की तलाश के लिए मोबाइल फोन लोकेशन ट्रैकिंग का सहारा लिया। सुराग मिलते ही पुलिस टीम ने हैदराबाद के विभिन्न ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।
पांचों नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। मौके से मुख्य आरोपी राज कुमार को भी दबोच लिया गया।
अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े तार खंगाल रही पुलिस
आर. उदयगिरि के एसडीपीओ राकेश कुमार साहू ने बताया कि पुलिस ने हैदराबाद में तलाशी अभियान चलाकर सभी लड़कियों को बचा लिया है और एक आरोपी को हिरासत में लिया है।
फिलहाल पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि इस अपराध में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं तथा आरोपी का किसी बड़े अंतरराज्यीय मानव तस्करी नेटवर्क से संबंध है या नहीं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।