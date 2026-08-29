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ओडिशा में 9वीं की छात्रा निकली 5 माह की गर्भवती, गर्मी छुट्टी में पड़ोसी ने किया था रेप

By Sheshnath Rai Edited By: Nishant Bharti
Updated: Sat, 29 Aug 2026 09:54 AM (IST)

मयूरभंज, ओडिशा में कक्षा 9 की एक नाबालिग छात्रा पांच माह की गर्भवती पाई गई, जिसके बाद परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोसी युवक को हिरासत में लिया है।

छात्रा निकली 5 माह की गर्भवती ( एआई जेनरेटेड तस्वीर )

छात्रा निकली 5 माह की गर्भवती ( एआई जेनरेटेड तस्वीर )

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जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के मयूरभंज जिले में कक्षा 9 की एक नाबालिग छात्रा के लगभग पांच माह की गर्भवती पाए जाने के बाद बड़साही पुलिस ने उसके परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर एक युवक को हिरासत में लिया है।

शिकायत के अनुसार, ग्रीष्मावकाश के दौरान पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने कथित रूप से छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि युवक ने परिवार के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और घटना की जानकारी किसी को देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

स्वास्थ्य जांच के दौरान गर्भवती होने का पता चला

छुट्टियां समाप्त होने के बाद छात्रा अपने स्कूल छात्रावास लौट गई। इस सप्ताह स्कूल प्रशासन द्वारा कराई गई स्वास्थ्य जांच के दौरान उसके गर्भवती होने का पता चला, जिसके बाद स्कूल ने परिजनों को सूचित किया।

परिजनों ने छात्रा की चिकित्सीय जांच कराई, जिसमें उसके लगभग पांच माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके बाद छात्रा ने अपने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके आधार पर परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी युवक हिरासत में रखा गया

बड़साही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में शामिल युवक की पहचान बड़साही थाना क्षेत्र के निवासी रवींद्र सिंह के रूप में हुई है। उसे पूछताछ के लिए थाने लाकर हिरासत में रखा गया है।

मामले की जांच उप-निरीक्षक अनीता स्वाईं कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपों की सत्यता, लागू कानूनी धाराएं और अन्य तथ्यों को स्पष्ट किया जाएगा।