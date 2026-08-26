ओडिशा के मलकानगिरि में माओवादी ठिकाने का भंडाफोड़, हथियार और IED बरामद

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के मलकानगिरि जिले में ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा से लगे मथिली थाना क्षेत्र के किरीमिति और कदाभाटा जंगलों में सुरक्षा बलों ने जमीन के भीतर छिपाकर रखे गए एक माओवादी ठिकाने का पता लगाया है।

आत्मसमर्पण कर चुके एक माओवादी से मिली सूचना के आधार पर जिला स्वैच्छिक बल के जवानों ने इलाके में विशेष तलाशी अभियान चलाया।

अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने तीन देसी बंदूकें, टिफिन बम, केबल माइंस, आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) समेत माओवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई अन्य सामग्रियां बरामद कीं।

आत्मसमर्पित माओवादी की सूचना से मिली सफलता

मलकानगिरि के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बिनोद पाटिल ने बताया कि आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी से पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की।

उन्होंने कहा, "पूछताछ के दौरान हमें माओवादी ठिकाने की सटीक जानकारी मिली थी। इसी सूचना के आधार पर अभियान चलाया गया, जिसमें देसी बंदूकें, टिफिन बम, केबल माइंस, आईईडी और माओवादियों की दैनिक गतिविधियों में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री बरामद की गई। आत्मसमर्पित माओवादियों से मिलने वाली सूचनाओं पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और क्षेत्र में अतिरिक्त अभियान चलाए जाएंगे।"

फिलहाल सुरक्षा बल आसपास के जंगलों में व्यापक तलाशी अभियान चला रहे हैं, ताकि किसी अन्य माओवादी ठिकाने या विस्फोटक सामग्री का भी पता लगाया जा सके।