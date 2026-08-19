Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

लाखों का माल, नीयत रही साफ: ओडिशा में युवक ने लौटाया कैश और गहनों से भरा बैग, जीत लिया सबका दिल!

By Sheshnath Rai Edited By: Rajat Mourya
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:24 PM (IST)

ओडिशा के गौरांग पंडा ने लाखों रुपये नकदी और चांदी के गहनों से भरा खोया हुआ बैग उसके मालिक प्रीतम दत्त को लौटा दिया। भद्रक में मिली इस नेकदिली की चारों ओर प्रशंसा हो रही है, जिसने इंसानियत की मिसाल पेश की।

ओडिशा में युवक ने लौटाया कैश और गहनों से भरा बैग

ओडिशा में युवक ने लौटाया कैश और गहनों से भरा बैग

HighLights

  1. गौरांग पंडा ने लाखों नकदी और गहनों से भरा बैग लौटाया।

  2. प्रीतम दत्त का खोया बैग भद्रक में गौरांग पंडा को मिला।

  3. पुलिस की मदद से असली मालिक तक पहुंचाया गया कीमती सामान।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कहावत है कि अच्छे कर्मों का फल भले ही तुरंत न मिले, लेकिन वे सम्मान जरूर दिलाते हैं। ओडिशा के गौरांग पंडा ने अपनी ईमानदारी और मानवता से इस कहावत को सच साबित कर दिखाया। उनकी बदौलत एक परेशान व्यक्ति को नकदी और चांदी के गहनों से भरा उसका खोया हुआ बैग वापस मिल गया।

यह घटना 17 अगस्त की है। बालेश्वर जिले के कमरदा निवासी प्रीतम दत्त अपने ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान भद्रक के चरंपा रेलवे स्टेशन के पास उनका बैग कहीं गिर गया। बैग में बड़ी मात्रा में नकदी और चांदी के आभूषण होने के कारण प्रीतम काफी चिंतित हो गए। उन्होंने बैग की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

उधर, स्थानीय निवासी गौरांग पंडा को सड़क किनारे वह बैग मिला। जब उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उसमें नकदी और चांदी के गहने रखे हुए थे। हालांकि, उन्होंने उन कीमती सामानों को अपने पास रखने के बजाय असली मालिक तक पहुंचाने का फैसला किया।

घटना के बारे में बताते हुए गौरांग ने कहा, “17 अगस्त को बारिश हो रही थी। शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच मैं वहां खड़ा था। तभी एक ऑटो वहां से गुजरा और मेरी नजर सड़क पर पड़े एक बैग पर पड़ी। मैंने बैग खोलकर देखा तो उसमें तीन एटीएम कार्ड और काफी नकदी थी। मैंने पैसे नहीं गिने और सब कुछ उसी तरह रहने दिया। बैग में चांदी के कुछ आभूषण भी थे।”

ईमानदारी से मालिक तक पहुंचा खोया सामान

गौरांग ने अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए बैग को भद्रक के एसपी मनोज राउत को सौंप दिया और अनुरोध किया कि इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाया जाए।

एसपी के निर्देश पर टाउन थाना प्रभारी (आईआईसी) प्रभांशु मिश्रा को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न माध्यमों से बैग के मालिक का पता लगाया और पुष्टि की कि बैग प्रीतम दत्त का है।

पुलिस ने बाद में नकदी और अन्य कीमती सामान सहित बैग प्रीतम को सौंप दिया।

गौरांग ने बताया, “आधार कार्ड से हमें मालिक का पता बालासोर-मयूरभंज क्षेत्र का मिला था, लेकिन शुरुआत में उनसे संपर्क नहीं हो सका। इसलिए मैंने बैग को सुरक्षित रूप से उसके असली मालिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से एसपी को सौंप दिया। पुलिस ने भी संपर्क नंबर खोजने की कोशिश की और आखिरकार प्रीतम से संपर्क कर उन्हें बैग लेने के लिए बुलाया।”

अपना खोया सामान वापस मिलने पर प्रीतम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पुलिस प्रशासन का आभार जताया और गौरांग पांडा की ईमानदारी एवं मानवता की खुले दिल से सराहना की।

गौरांग के इस निस्वार्थ कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। उनकी ईमानदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक छोटा-सा नेक काम किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।