लाखों का माल, नीयत रही साफ: ओडिशा में युवक ने लौटाया कैश और गहनों से भरा बैग, जीत लिया सबका दिल!

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कहावत है कि अच्छे कर्मों का फल भले ही तुरंत न मिले, लेकिन वे सम्मान जरूर दिलाते हैं। ओडिशा के गौरांग पंडा ने अपनी ईमानदारी और मानवता से इस कहावत को सच साबित कर दिखाया। उनकी बदौलत एक परेशान व्यक्ति को नकदी और चांदी के गहनों से भरा उसका खोया हुआ बैग वापस मिल गया।

यह घटना 17 अगस्त की है। बालेश्वर जिले के कमरदा निवासी प्रीतम दत्त अपने ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान भद्रक के चरंपा रेलवे स्टेशन के पास उनका बैग कहीं गिर गया। बैग में बड़ी मात्रा में नकदी और चांदी के आभूषण होने के कारण प्रीतम काफी चिंतित हो गए। उन्होंने बैग की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

उधर, स्थानीय निवासी गौरांग पंडा को सड़क किनारे वह बैग मिला। जब उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उसमें नकदी और चांदी के गहने रखे हुए थे। हालांकि, उन्होंने उन कीमती सामानों को अपने पास रखने के बजाय असली मालिक तक पहुंचाने का फैसला किया।

घटना के बारे में बताते हुए गौरांग ने कहा, “17 अगस्त को बारिश हो रही थी। शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच मैं वहां खड़ा था। तभी एक ऑटो वहां से गुजरा और मेरी नजर सड़क पर पड़े एक बैग पर पड़ी। मैंने बैग खोलकर देखा तो उसमें तीन एटीएम कार्ड और काफी नकदी थी। मैंने पैसे नहीं गिने और सब कुछ उसी तरह रहने दिया। बैग में चांदी के कुछ आभूषण भी थे।”

ईमानदारी से मालिक तक पहुंचा खोया सामान गौरांग ने अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए बैग को भद्रक के एसपी मनोज राउत को सौंप दिया और अनुरोध किया कि इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाया जाए। एसपी के निर्देश पर टाउन थाना प्रभारी (आईआईसी) प्रभांशु मिश्रा को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न माध्यमों से बैग के मालिक का पता लगाया और पुष्टि की कि बैग प्रीतम दत्त का है। पुलिस ने बाद में नकदी और अन्य कीमती सामान सहित बैग प्रीतम को सौंप दिया। गौरांग ने बताया, “आधार कार्ड से हमें मालिक का पता बालासोर-मयूरभंज क्षेत्र का मिला था, लेकिन शुरुआत में उनसे संपर्क नहीं हो सका। इसलिए मैंने बैग को सुरक्षित रूप से उसके असली मालिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से एसपी को सौंप दिया। पुलिस ने भी संपर्क नंबर खोजने की कोशिश की और आखिरकार प्रीतम से संपर्क कर उन्हें बैग लेने के लिए बुलाया।”