भारी बारिश के कारण मलकानगिरी में बाढ़, कांगुरूकोंडा पुल पर बह रहा 10 फीट ऊंचा पानी, बाहरी दुनिया से कटा संपर्क

ओडिशा में पिछले कुछ दिनों से हो रही भीषण वर्षा के कारण मलकानगिरी जिले में बाढ़ आ गई है। हाईवे पुल सभी पानी में डूब गए हैं। इसी तरह से लगातार बारिश के कारण के कारण कालीमेला प्रखंड का संपर्क बाहरी दुनिया से कट गया है। प्रदेश के गजपति जिले का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहां वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मलकानगिरी में बाढ़ की स्थिति कुछ इस तरह है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में पिछले कुछ दिनों से हो रही भीषण वर्षा के कारण मलकानगिरी जिले में बाढ़ आ गई है। आलम यह है कि जिले से गुजरने वाला हाइवे नदी का भ्रम पैदा कर रहा है। कांगोरूकोंडा पुल के ऊपर 5 फीट ऊंचा बाढ़ का पानी प्रवाहित हो रहा है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 326 पर मलकानगिरी से मोटू के बीच यातायात ठप हो गया है। लगातार बारिश से कालीमेला प्रखंड की हालत खराब इसी तरह लगातार हो रही वर्षा के कारण कालीमेला प्रखंड का संपर्क बाहरी दुनिया से कट गया है। मलकानगिरी-मोटू राष्ट्रीय राजमार्ग 326 पर पोटेरू, कांगुरुकोंडा, एमवी 96 पुल और कालीमेला-पाडिया मुख्य मार्ग पर कन्याश्रम पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। इसके चलते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्यों से संपर्क टूट गया है। शहर में घुस रहा पहाड़ों से गिरने वाला पानी पहाड़ों से गिरने वाला पानी शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, जिससे शहर के नेताजी नगर, माल्यवंत कालोनी, बुटीगुड़ा बस स्‍टैंड जैसे इलाके जलमग्‍न हो गए हैं। आलम यह है कि पानी लोगों के घरों में घुस गया है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए जिला प्रशासन ने सुझाव दिया है। इसके साथ ही स्थिति पर नजर रखने के लिए स्थानीय बीडीओ एवं तहसीलदार को निर्देश दिया गया है। गजपति जिले में भी जन जीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त यही हालत प्रदेश के गजपति जिले में भी देखने को मिला है। यहां पारलाखेमुंडी में तीन गांव जलमग्न हो गए और बड़ी संख्या में वाहन सड़क पर फंस गए। गजपति जिले में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पारलाखेमुंडी के बाहरी इलाके में केरांडी पंचायत में केरांडी और डालिम्बपुर को जोड़ने वाला पुल लगातार बारिश से बह गया है। नतीजतन, इस सड़क को जोड़ने वाले तीन गांवों का संपर्क अब ओडिशा से कट गया है। आंध्र-ओडिशा सीमा पर ओडिशा के तीन गांव अमरा, रतिनी और डालिम्बपुर का पारलाखेमुंडी से संपर्क टूट जाने के कारण 3,000 से अधिक लोगों और किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

