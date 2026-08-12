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    ओडिशा में LPG कालाबाजारी पर कार्रवाई: 3700 से ज्यादा छापों में 8200 से अधिक सिलिंडर जब्त, 9 अरेस्ट और 46 FIR

    By Santosh kumar pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 04:35 PM (IST)

    ओडिशा में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान तेज हो गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने 3792 स्थानों पर छापाम ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी पर ओडिशा में बड़ी कार्रवाई।

    2. 3792 स्थानों पर छापेमारी, 8208 सिलेंडर जब्त, 46 एफआईआर दर्ज।

    3. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 492 मामले, नौ लोग गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ ओडिशा सरकार ने राज्यव्यापी अभियान तेज कर दिया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग की प्रवर्तन टीमों ने अब तक 3792 स्थानों पर छापामारी कर 8208 एलपीजी सिलिंडर जब्त किए हैं।

    कार्रवाई में 46 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 492 मामले दर्ज किए गए हैं। इस कार्रवाई में अब तक नौ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विभाग ने बुधवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से ये आंकड़े साझा किए।

    घरेलू उपभोक्ताओं के हक पर डाका रोकना लक्ष्य

    विभाग का यह अभियान घरेलू एलपीजी सिलिंडर की अवैध जमाखोरी, अनधिकृत भंडारण और कालाबाजारी रोकने के लिए चलाया जा रहा है। सरकार का जोर इस बात पर है कि घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलिंडर किसी अवैध चैनल में न जाएं और वास्तविक उपभोक्ताओं को समय पर आपूर्ति मिलती रहे।

    एलपीजी आपूर्ति को लेकर देश में पहले भी केंद्र और राज्य सरकारों ने व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाए हैं। अप्रैल में ओडिशा में 2503 स्थानों पर छापामारी के दौरान 4992 सिलिंडर जब्त किए गए थे तथा 31 मामले दर्ज किए गए थे। उस दौरान पांच लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी केंद्र सरकार ने दी थी।

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    चार महीने में कार्रवाई का दायरा बढ़ा

    अप्रैल की कार्रवाई की तुलना में अब छापामारी और जब्ती का आंकड़ा काफी बढ़ गया है। पहले 2503 स्थानों पर कार्रवाई में 4992 सिलिंडर जब्त हुए थे, जबकि अब विभाग के ताजा आंकड़ों में 3792 स्थानों पर कार्रवाई और 8208 सिलिंडर जब्त किए जाने की जानकारी है। इससे संकेत मिलता है कि राज्य में प्रवर्तन अभियान को लगातार विस्तार दिया जा रहा है।

    सिर्फ जब्ती नहीं, मुकदमा भी

    विभाग की कार्रवाई में केवल सिलिंडर की जब्ती तक मामला सीमित नहीं है। 46 एफआईआर और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 492 मामले दर्ज किए जाने से स्पष्ट है कि संदिग्ध भंडारण और आपूर्ति में अनियमितता मिलने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। नौ लोगों की गिरफ्तारी इस अभियान के आपराधिक पहलू को भी सामने लाती है।

    देशभर में भी चल रहा अभियान

    घरेलू एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई केवल ओडिशा तक सीमित नहीं है। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने बताया था कि देशभर में 1.28 लाख से अधिक छापामारी की जा चुकी थी, 59 हजार से अधिक सिलिंडर जब्त हुए थे, एक हजार से अधिक एफआईआर दर्ज की गई थीं और 238 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

    आपूर्ति व्यवस्था पर निगरानी

    केंद्र सरकार ने राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम और एलपीजी नियंत्रण व्यवस्था के तहत जमाखोरी व कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकार दिए हैं।

    अप्रैल में केंद्र ने यह भी कहा था कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है और उपभोक्ताओं को घबराकर अतिरिक्त बुकिंग या खरीदारी से बचने की सलाह दी गई थी।

    निगाह अब आगे की कार्रवाई पर

    राज्यव्यापी अभियान के बीच विभाग की कार्रवाई का अगला चरण अहम होगा। खासकर जब्त सिलिंडर के स्रोत, अवैध भंडारण के नेटवर्क और कालाबाजारी से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर रहेगी।