बंगाल-ओडिशा तट पर सक्रिय हुआ निम्न दबाव; बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज और केंदुझर में अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से ओडिशा में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने जा रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।



मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके अगले 24 घंटों के दौरान और अधिक सक्रिय होने की संभावना है।



