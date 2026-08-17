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बंगाल-ओडिशा तट पर सक्रिय हुआ निम्न दबाव; बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज और केंदुझर में अलर्ट जारी

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:51 AM (IST)

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण ओडिशा में मौसम बिगड़ने वाला है, जिससे भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभ ...और पढ़ें

उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है।

उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है।

HighLights

  1. बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय।

  2. बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर में रेड अलर्ट।

  3. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से ओडिशा में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने जा रहा है। 
 
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।


मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके अगले 24 घंटों के दौरान और अधिक सक्रिय होने की संभावना है।

आईएमडी ने बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज और केंदुझर जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जहां अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। 
 
इसके अलावा बोलांगीर, संबलपुर, सुंदरगढ़, पुरी, कटक और खुर्दा सहित उत्तर, पश्चिम तथा तटीय इलाकों में भी भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है।
 

मौसम और हवा की स्थिति

  •     असर की अवधि: इस मौसम प्रणाली का प्रभाव 24 अगस्त तक बना रहेगा।
  •     हवा की रफ्तार: 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं।
  •     चेतावनी: तटीय इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है।


प्रशासनिक निर्देश और अलर्ट

समुद्र में ऊंची लहरें उठने और स्थिति खराब रहने की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है।
प्रशासन ने लोगों से आधिकारिक मौसम चेतावनियों का पालन करने और आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। 
 
लगातार होने वाली बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है।