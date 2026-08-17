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नितिन नवीन की नई टीम में ओडिशा के 2 चेहरे, बैजयंत पंडा उपाध्यक्ष बरकरार; संबित पात्रा को पूर्वोत्तर का प्रभार

By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:44 PM (IST)

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में ओडिशा के दो नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिली है।

बैजयंत पंडा और संबित पात्रा। (फाइल फोटो)

बैजयंत पंडा और संबित पात्रा। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. बैजयंत पंडा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बरकरार।

  2. संबित पात्रा को पूर्वोत्तर राज्यों का समन्वयक नियुक्त।

  3. नितिन नवीन की नई टीम में ओडिशा को मिली अहम जगह।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा सोमवार को घोषित नई राष्ट्रीय संगठनात्मक टीम में ओडिशा को दो नेताओं को महत्वपूर्ण स्थान मिले हैं।

ओडिशा के वरिष्ठ नेता बैजयंत पंडा को एक बार फिर भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखा गया है, जबकि पुरी से लोकसभा सांसद संबित पात्रा को पार्टी का पूर्वोत्तर समन्वयक (नॉर्थ-ईस्ट कोऑर्डिनेटर) नियुक्त किया गया है।

इन नियुक्तियों से भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में ओडिशा की मजबूत उपस्थिति दर्ज हुई है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी देशभर में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौतियों की तैयारी कर रही है।

बैजयंत पंडा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बरकरार

केंद्रापड़ा के पूर्व सांसद बैजयंत पंडा को नितिन नवीन की नई टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बनाए रखा गया है। पंडा भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में पहले भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।

शीर्ष नेतृत्व में उनकी निरंतर मौजूदगी यह दर्शाती है कि पार्टी उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता पर भरोसा कायम रखे हुए है। उनकी नियुक्ति से यह भी सुनिश्चित हुआ है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व स्तर पर ओडिशा का प्रतिनिधित्व बना रहे।

संबित पात्रा को मिला पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभार

पुरी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संबित पात्रा को नई संगठनात्मक संरचना में पूर्वोत्तर समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संबित पात्रा भाजपा के प्रमुख राष्ट्रीय चेहरों में शामिल हैं और अक्सर राष्ट्रीय राजनीतिक बहसों तथा मीडिया चर्चाओं में पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा के विस्तार और संगठनात्मक मजबूती की रणनीति को देखते हुए उनकी यह नई जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में ओडिशा की बढ़ी भूमिका

बैजयंत पंडा को बरकरार रखने और संबित पात्रा को नई जिम्मेदारी देने का फैसला ऐसे समय में आया है जब नितिन नवीन, भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद अपनी नई राष्ट्रीय टीम तैयार कर रहे हैं।

नई टीम में कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जबकि पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

ओडिशा के लिए यह संकेत है कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में राज्य का महत्व लगातार बढ़ रहा है। पंडा और पात्रा की नियुक्तियां पार्टी की व्यापक संगठनात्मक रणनीति में ओडिशा के नेताओं की भूमिका को और मजबूत कर सकती हैं।

नितिन नवीन की नई संगठनात्मक टीम

बिहार के पांच बार विधायक रह चुके और वर्तमान में राज्यसभा सांसद नितिन नवीन इस वर्ष जनवरी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे।

उनकी नई टीम में 12 महिलाओं समेत विभिन्न सामाजिक वर्गों के नेताओं को शामिल किया गया है। इसे भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक संतुलन की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

यह फेरबदल ऐसे समय में किया गया है जब भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है और राज्यों में अपने संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दे रही है।

ओडिशा के संदर्भ में बैजयंत पंडा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बने रहना और संबित पात्रा को पूर्वोत्तर राज्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना भाजपा के नवीनतम राष्ट्रीय संगठनात्मक फेरबदल की प्रमुख उपलब्धियों में गिना जा रहा है।

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