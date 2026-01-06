Language
    कटक-भुवनेश्वर में प्रदूषण पर सख्त हुई माझी सरकार, निर्माण कार्यों पर रात में रोक; एसओपी लागू

    By SHESH NATH RAI
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:15 PM (IST)

    ओडिशा सरकार ने कटक और भुवनेश्वर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब दोनों शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक सभी निर्माण ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर ओडिशा सरकार ने कटक और भुवनेश्वर में कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने दोनों शहरों में सरकारी व निजी सभी तरह के निर्माण कार्यों पर शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर जिला कलेक्टरों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेश सिंह खुंटिया ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि तय समयावधि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    सरकार ने वायु प्रदूषण बढ़ाने वाली अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगाई है। खुले में कचरा जलाने और सड़क किनारे ढाबों व होटलों में कोयले के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, रात के समय भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर भी पाबंदी रहेगी।

    धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिन में तीन बार पानी का छिड़काव किया जाएगा। नगर निगम सीमा के भीतर तोड़फोड़ और मलबा हटाने से जुड़े कार्यों की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को ट्रकों की आवाजाही पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    सरकार का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है, क्योंकि जुड़वां शहरों में प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बना हुआ है।