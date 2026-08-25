ओडिशा में प्रशासनिक फेरबदल, संजय कुमार बिस्वाल बने सूचना विभाग के निदेशक

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों के बीच व्यापक फेरबदल करते हुए कई अहम विभागों में नई नियुक्तियां की हैं।

सामान्य प्रशासन एवं जन शिकायत विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षा, गृह, वन, आयुष, सूचना एवं जनसंपर्क तथा परिवहन से जुड़े विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक वीरेंद्र कोरकोरा को गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। वहीं, गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत अराधना दास का तबादला वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर किया गया है।