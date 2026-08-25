ओडिशा में प्रशासनिक फेरबदल, संजय कुमार बिस्वाल बने सूचना विभाग के निदेशक
IAS Transfer: ओडिशा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का व्यापक तबादला किया है, जिसमें शिक्षा, गृह, वन और परिवहन जैसे कई प्रमुख विभागों में नई नियुक्तियां की गई हैं।
HighLights
ओडिशा में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का व्यापक तबादला।
शिक्षा, गृह, वन सहित कई विभागों में नई नियुक्तियां।
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया फेरबदल।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों के बीच व्यापक फेरबदल करते हुए कई अहम विभागों में नई नियुक्तियां की हैं।
सामान्य प्रशासन एवं जन शिकायत विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षा, गृह, वन, आयुष, सूचना एवं जनसंपर्क तथा परिवहन से जुड़े विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक वीरेंद्र कोरकोरा को गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। वहीं, गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत अराधना दास का तबादला वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर किया गया है।
अंजना पंडा को अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी
इस फेरबदल में जुगलेश्वरी दास को ओबीसी निदेशक के पद से स्थानांतरित कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है। वहीं, आबकारी विभाग में अतिरिक्त सचिव अर्चना दास पटनायक को आयुष विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान आयुष निदेशक अंजना पंडा को आबकारी विभाग में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में वाणिज्य एवं परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव संजय कुमार बिस्वाल को भुवनेश्वर स्थित सूचना एवं जनसंपर्क (आई एंड पीआर) विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया है।
इसके अलावा निर्माण विभाग के उप सचिव सुंदर माधव पाढ़ी को ओडिशा मैरीटाइम बोर्ड का मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) बनाया गया है। वह ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (ओएसआरटीसी) के महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे।
सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल को विभिन्न विभागों में कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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