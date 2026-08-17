ओडिशा में बेवफाई के शक में लाठी से हमला कर पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार
ओडिशा के अनुगुल में एक पति ने बेवफाई के शक में अपनी पत्नी की बांस की लाठी से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति सौभाग्य मोहंता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
HighLights
पति ने पत्नी पर बेवफाई का शक किया।
बांस की लाठी से हमला कर हत्या कर दी।
पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया।
जागरण संवाददाता, अनुगुल। पत्नी पर बेवफाई का शक एक पति को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने कथित तौर पर बांस की लाठी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना पाल्लहड़ा थाना क्षेत्र की बतिसुआन पंचायत के तिराबी गांव में हुई।
मृतका की पहचान हेमलता मोहंता के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पति और आरोपित सौभाग्य मोहंता को गिरफ्तार कर लिया है।
देर से घर लौटने पर हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार, हेमलता खेती-बाड़ी का काम करने के बाद देर से घर लौटी थीं। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान सौभाग्य ने हेमलता पर बेवफाई का आरोप लगाया। इसके बाद उसने बांस की लाठी से उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया।
अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित किया
हमले में हेमलता गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल ले गई। हालांकि, चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज
घटना के बाद हेमलता के भाई उपेंद्र मोहंता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सौभाग्य मोहंता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।