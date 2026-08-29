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Odisha Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव, ओडिशा में 3 सितंबर तक भारी बारिश और तूफान की चेतावनी

By Sheshnath Rai Edited By: Nishant Bharti
Updated: Sat, 29 Aug 2026 10:37 AM (IST)

बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने से ओडिशा में 3 सितंबर तक भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की ...और पढ़ें

ओडिशा का मौसम (एआई जेनरेटेज तस्वीर)

ओडिशा का मौसम (एआई जेनरेटेज तस्वीर)

HighLights

  1. बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र का गठन हुआ।

  2. ओडिशा में 3 सितंबर तक भारी वर्षा की संभावना।

  3. कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) बन गया है। इसके प्रभाव से ओडिशा में 3 सितंबर तक व्यापक और भारी वर्षा होने की संभावना है। यह जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दी है।

आईएमडी के अनुसार,  सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के प्रभाव से आज सुबह 5:30 बजे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा उससे सटे पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तट के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र का गठन हुआ। इसके कारण उत्तर ओडिशा, आंतरिक ओडिशा और तटीय ओडिशा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केंदुझर, केंद्रापड़ा और मयूरभंज जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है।

इन जिलों में येलो अलर्ट

वहीं जाजपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सोनपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, कालाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, पुरी, खुर्दा और नयागढ़ जिलों में भारी वर्षा की संभावना के मद्देनजर येलो चेतावनी जारी की गई है।

60 किमी प्रति घंटे तक चल सकती है हवा

मौसम विभाग ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि झोंकों के साथ हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं के कारण उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट के आसपास समुद्र की स्थिति उग्र से अति उग्र बनी रहेगी।

मछुआरों के लिए चेतावनी

आईएमडी ने मछुआरों को उत्तर-पश्चिम एवं उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तथा ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटवर्ती समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है। समुद्र में मौजूद मछुआरों से तत्काल तट पर लौटने को कहा गया है।

प्रशासन सतर्क

निम्न दबाव के प्रभाव से तटीय और आंतरिक ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है और आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।