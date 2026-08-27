ओडिशा का मौसम: 29 अगस्त को बनेगा लो प्रेशर, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह, भारी बारिश की चेतावनी
ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए मौसमी सिस्टम के कारण 29 अगस्त को निम्न दबाव क्षेत्र बनने ...और पढ़ें
HighLights
बंगाल की खाड़ी में 29 अगस्त को निम्न दबाव बनेगा।
ओडिशा में 2 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना।
मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए मौसमी सिस्टम के कारण ओडिशा में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तट पर बना चक्रवाती परिसंचरण 29 अगस्त के आसपास एक मजबूत निम्न दबाव (Low Pressure) के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इसके प्रभाव से राज्य में 2 सितंबर तक भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है।
चक्रवाती सिस्टम और बारिश की स्थिति
मौसम विभाग ने बताया है कि यह चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है।
इस मौसमी बदलाव के असर से 27 अगस्त से ही बारिश की गतिविधियां तेज होने लगेंगी, जो सितंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेंगी।
जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट
- 27 अगस्त: बालेश्वर और मयूरभंज में भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, केंदुझर, नुआपड़ा, कालाहांडी, कोरापुट और गजपति में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है।
- 28-29 अगस्त: केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए 28 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट है। वहीं 29 अगस्त को बालेश्वर, संबलपुर, देवगढ़ और अनुगुल में मूसलाधार बारिश के लिए भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इन इलाकों में 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।
- 30 अगस्त से 2 सितंबर: 30 और 31 अगस्त को भी कई जिलों में अति भारी बारिश का दौर रहेगा। 1 सितंबर को विभिन्न जिलों में ऑरेंज और 2 सितंबर को कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी रहेगा।
मछुआरों को चेतावनी और जलभराव का खतरा
खराब मौसम को देखते हुए आईएमडी ने मछुआरों को 30 अगस्त से 1 सितंबर तक उत्तरी ओडिशा तट और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश न करने की सख्त सलाह दी है।
लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव, स्थानीय बाढ़, दृश्यता कम होने और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने का खतरा है।
मौसम विभाग ने आम लोगों से गरज-चमक के दौरान घरों में सुरक्षित रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है।