Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

दूध नहीं, पाम ऑयल और स्टार्च से बन रहा एनालॉग पनीर, ओडिशा के कटक और भद्रक में विभाग ने मारा छापा

By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 19 Aug 2026 10:09 AM (IST)

ओडिशा में सिंथेटिक पनीर की बिक्री पर चिंता के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कटक और भद्रक में जांच अभियान तेज कर दिया है।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. ओडिशा में सिंथेटिक पनीर की बिक्री पर चिंता बढ़ी।

  2. खाद्य सुरक्षा विभाग ने कटक, भद्रक में जांच अभियान तेज किया।

  3. पाम ऑयल से बने पनीर से स्वास्थ्य को खतरा।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में सिंथेटिक या एनालॉग पनीर की बिक्री को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। राज्य के कई जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है।

कटक, भद्रक समेत विभिन्न क्षेत्रों में पनीर, दही और छेना की गुणवत्ता की जांच के लिए छापेमारी की गई, जिससे उपभोक्ताओं के बीच भी चिंता का माहौल बन गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आशंका है कि बाजार में कुछ स्थानों पर ऐसा पनीर बेचा जा रहा है, जो पूरी तरह दूध से तैयार नहीं किया गया है।

जांच के दौरान कई नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, एनालॉग पनीर पारंपरिक पनीर से अलग होता है। इसे दूध के बजाय पाम ऑयल, मिल्क पाउडर, स्टार्च और अन्य सामग्री मिलाकर तैयार किया जाता है।

कम लागत और कम समय में तैयार होने के कारण इसकी बाजार में मांग बढ़ रही है। हालांकि इसका स्वाद और रंग-रूप सामान्य पनीर जैसा होने से आम उपभोक्ता आसानी से इसकी पहचान नहीं कर पाते।

भद्रक में भी पैकेटबंद पनीर की बिक्री को लेकर सवाल उठे हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एनालॉग पनीर को लेकर बहस

इस बीच, देश के कई राज्यों में भी एनालॉग पनीर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस पर सख्ती बरते जाने की खबरें सामने आई हैं।

मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) तक भी पहुंच चुका है। आयोग ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा है।

उपभोक्ताओं को पनीर खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कृत्रिम पनीर गर्म करने के बाद भी अपेक्षाकृत मुलायम बना रहता है और उसका आकार अधिक नहीं बदलता, जबकि असली पनीर में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है।

कारोबारी उठा रहे फायदा

कटक के एक उपभोक्ता ने कहा कि शाकाहारी परिवारों में पनीर की मांग अधिक रहती है, इसलिए लोग इसे खरीदने को मजबूर हैं।

वहीं दूसरे उपभोक्ता का कहना है कि सस्ते विकल्पों की तलाश में लोग खुले बाजार से पनीर खरीद रहे हैं, जिसका फायदा कुछ कारोबारी उठा सकते हैं।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ओडिशा सरकार और खाद्य सुरक्षा विभाग इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं और बाजार में बिक रहे संदिग्ध उत्पादों पर कितनी प्रभावी रोक लगाई जाती है।

यह भी पढ़ें- ओडिशा हाईकोर्ट में जजों का संकट: 33 स्वीकृत पदों पर केवल 17 कार्यरत, 1.72 लाख मामले पड़े ठप