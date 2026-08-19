दूध नहीं, पाम ऑयल और स्टार्च से बन रहा एनालॉग पनीर, ओडिशा के कटक और भद्रक में विभाग ने मारा छापा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में सिंथेटिक या एनालॉग पनीर की बिक्री को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। राज्य के कई जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है।

कटक, भद्रक समेत विभिन्न क्षेत्रों में पनीर, दही और छेना की गुणवत्ता की जांच के लिए छापेमारी की गई, जिससे उपभोक्ताओं के बीच भी चिंता का माहौल बन गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आशंका है कि बाजार में कुछ स्थानों पर ऐसा पनीर बेचा जा रहा है, जो पूरी तरह दूध से तैयार नहीं किया गया है।

जांच के दौरान कई नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, एनालॉग पनीर पारंपरिक पनीर से अलग होता है। इसे दूध के बजाय पाम ऑयल, मिल्क पाउडर, स्टार्च और अन्य सामग्री मिलाकर तैयार किया जाता है।

कम लागत और कम समय में तैयार होने के कारण इसकी बाजार में मांग बढ़ रही है। हालांकि इसका स्वाद और रंग-रूप सामान्य पनीर जैसा होने से आम उपभोक्ता आसानी से इसकी पहचान नहीं कर पाते।

भद्रक में भी पैकेटबंद पनीर की बिक्री को लेकर सवाल उठे हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।