देवगढ़ में बाढ़ के बीच जिंदगी की जंग, गर्भवती को गोद में उठाकर नाला पार कराया; एंबुलेंस में गूंजी किलकारी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर (ओडिशा)। भुवनेश्वर के देवगड़ जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। बारकोट ब्लॉक के कालियापाल गांव में रविवार को बाढ़ के पानी ने एक गर्भवती महिला की राह रोक दी।

टांकुजुरा नाले में पानी का तेज बहाव होने के कारण 108 एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में आशा दीदी और परिवार के सदस्यों ने गर्भवती को गोद में उठाकर जोखिम के बीच नाला पार कराया। अस्पताल ले जाने के दौरान महिला ने एंबुलेंस में ही एक बेटे को जन्म दे दिया।

कालियापाल गांव निवासी संतोष नायक की पत्नी पद्मिनी शबर को रविवार सुबह प्रसव पीड़ा शुरू हुई। संतोष ने तत्काल 108 एंबुलेंस को फोन किया। एंबुलेंस समय पर पहुंच भी गई, लेकिन गांव के पास टांकुजुरा नाले के पुल के ऊपर बाढ़ का पानी बहने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी।

पुल पर घुटने तक पानी होने से एंबुलेंस को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा।इसके बाद आशा दीदी और स्वजन ने गर्भवती को उठाकर नाला पार कराया और एंबुलेंस तक पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने में हुई देरी के बीच पद्मिनी ने एंबुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद जच्चा-बच्चा को बारकोट अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है।