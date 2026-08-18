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ओडिशा में बाढ़ से 6 जिलों के 1381 गांव प्रभावित, CM माझी ने की 1000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा

By Sheshnath Rai Edited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:28 PM (IST)

ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे छह जिलों के 1,381 गांव और लगभग 9.4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

ओडिशा में बाढ़ का जायजा लेते सीएम मोहन चरण माझी।

ओडिशा में बाढ़ का जायजा लेते सीएम मोहन चरण माझी।

HighLights

  1. छह जिलों के 1,381 गांव और 9.4 लाख लोग प्रभावित।

  2. सीएम माझी ने 1,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया।

  3. सरकार का लक्ष्य बाढ़ में 'शून्य जनहानि' सुनिश्चित करना।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के छह जिलों के 74 ब्लॉकों के 1,381 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि करीब 9.4 लाख लोग इसकी चपेट में आए हैं।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को लोक सेवा भवन में बाढ़ की समीक्षा बैठक के बाद प्रभावित लोगों के लिए 1,000 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य बाढ़ के दौरान "शून्य जनहानि" सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए किसी प्रकार की धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।

प्रारंभिक आकलन के आधार पर 1,000 करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।

राहत पैकेज के तहत प्रभावित परिवारों को मुफ्त चावल उपलब्ध कराया जाएगा। जिन किसानों की फसलों को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें कृषि इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। धान एवं गैर-धान फसलों के नुकसान के लिए वित्तीय सहायता, बीज वितरण तथा मुफ्त सब्जी किट भी प्रदान किए जाएंगे।

इसके अलावा क्षतिग्रस्त नावों, मछली पकड़ने के जाल, पशुधन तथा हथकरघा उपकरणों के लिए भी सहायता राशि दी जाएगी। हथकरघा उपकरण खरीदने के लिए 5,000 रुपये की विशेष मदद का प्रावधान किया गया है। बाढ़ में खराब हुए बर्तन, कपड़े और घरेलू खाद्यान्न के लिए भी आर्थिक सहायता मिलेगी।

जाजपुर जिला सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। यहां 10 ब्लॉकों के 270 गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 2.8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने 77,680 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है तथा 203 राहत केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

वहीं, भद्रक जिले के चार ब्लॉकों के 149 गांव प्रभावित हुए हैं। यहां करीब 2.59 लाख लोग प्रभावित हैं और एक लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिले में 90 राहत केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा बालासोर, क्योंझर, मयूरभंज और केंद्रापड़ा जिले भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं।

राज्य सरकार ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ओड्राफ) की 45 तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की आठ टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया है। अग्निशमन विभाग के कर्मी भी राहत कार्यों में जुटे हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ के दौरान 100 से अधिक लोग जहरीले सांपों के काटने का शिकार हुए, लेकिन त्वरित उपचार और प्रशासन की सतर्कता के कारण किसी की जान नहीं गई।

उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल होने तक प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन और सूखा राशन उपलब्ध कराया जाता रहेगा। राज्य सरकार पहले ही राज्य राहत आयुक्त के माध्यम से दो चरणों में 136 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।

मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि विस्तृत सर्वेक्षण के बाद वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर प्रभावित जिलों को तत्काल अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।