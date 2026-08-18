भद्रक बाढ़ अपडेट: खतरे के निशान से ऊपर बह रहीं सालंदी और बैतरणी नदियां, 6 ब्लॉकों में शैक्षणिक संस्थान बंद

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के भद्रक जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ का संकट विकराल रूप धारण कर चुका है।

सालंदी और बैतरणी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण जिले के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं।

जिला प्रशासन ने मंगलवार को भद्रक, भंडारीपोखरी, बसुदेवपुर, धामनगर, तिहिड़ी और चांदबली ब्लॉकों के सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है।

सड़कों पर बह रहा 2 फीट पानी, यातायात ठप

बाढ़ का पानी रिहाइशी इलाकों और मुख्य संपर्क मार्गों पर भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भंडारीपोखरी ब्लॉक के सोलमपुर क्षेत्र में मुख्य सड़क पर करीब दो फीट पानी बह रहा है।

वहीं, अन्नापाल पंचायत के राजामुकुंदपुर पुल के ऊपर से भी लगभग दो फीट पानी बहने के कारण कई गांवों का आवागमन और संपर्क पूरी तरह कट गया है।

खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां

सालंदी नदी: भद्रक के राजघाट में खतरे का निशान 17 फीट है, जबकि नदी का जलस्तर बढ़कर 18.10 फीट पर पहुंच गया है।

भद्रक के राजघाट में खतरे का निशान 17 फीट है, जबकि नदी का जलस्तर बढ़कर 18.10 फीट पर पहुंच गया है। बैतरणी नदी: अखुआपदा में बैतरणी नदी का खतरे का स्तर 18.33 मीटर निर्धारित है, जो वर्तमान में 19.25 मीटर पर बह रही है।

नदियों के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।

प्रशासन अलर्ट मोड पर, राहत व बचाव दल मुस्तैद

दोनों नदियों का जलस्तर न घटने से प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और राहत व बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है।

प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। निचले क्षेत्रों में रहने वाले दहशत में हैं।