Odisha Flood: पीने के पानी को तरसे बाढ़ पीड़ित, 19 पंचायतों के 1.75 लाख लोग जलबंदी
बैतरणी नदी की बाढ़ से दशरथपुर ब्लॉक में 1.75 लाख लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, जहां सरकारी जल स्रोत डूबे हुए हैं और प्रशासन द्वारा उपलब्ध पानी अपर्याप्त है।
HighLights
दशरथपुर में 1.75 लाख लोग पेयजल संकट से प्रभावित।
बाढ़ से सरकारी-निजी नलकूप, टेप जलापूर्ति ठप।
ढाई करोड़ का बहुउद्देशीय आश्रय स्थल अधूरा पड़ा।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बैतरणी नदी की लगातार बाढ़ ने दशरथपुर ब्लॉक में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब पेयजल संकट गहराने लगा है। 19 पंचायतों के करीब 1.75 लाख लोग जलबंदी की स्थिति में हैं और गांवों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
सरकारी और निजी नलकूप बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, जबकि बसुधा योजना के तहत होने वाली टेप जलापूर्ति भी बंद हो गई है। ऐसे में लोगों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा पेयजल जरूरत के मुकाबले काफी कम है। हालात ऐसे हैं कि लोग कमर तक पानी में उतरकर घड़े, बाल्टियां और ड्रम लेकर पेयजल की व्यवस्था करने को मजबूर हैं। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है।
राहत केंद्र भी नहीं बन पा रहे सहारा
बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए बनाए गए केंद्र भी इस बार बेकार साबित हो रहे हैं। दशरथपुर ब्लॉक की कयां पंचायत के दुबकण गांव में करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय आश्रय स्थल चार वर्षों बाद भी अधूरा पड़ा है। इसके कारण बाढ़ प्रभावित लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि आश्रय स्थल में अब तक बिजली और पेयजल कनेक्शन नहीं दिया गया है। वहीं, वहां तक पहुंचने वाली सड़क भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। आसपास के स्कूल और कॉलेज, जिन्हें अस्थायी राहत केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता है, वे भी जलमग्न हो गए हैं।
अधिकारियों की लापरवाही पर उठे सवाल
ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि आश्रय स्थल समय पर पूरा हो जाता तो बाढ़ प्रभावित लोगों को काफी राहत मिलती। लोगों ने सरकार से हस्तक्षेप कर अधूरे पड़े आश्रय स्थल को जल्द पूरा कराने और उसे तत्काल उपयोग योग्य बनाने की मांग की है।
यह भी पढ़ें- ओडिशा में बाढ़ से 6 जिलों के 1381 गांव प्रभावित, CM माझी ने की 1000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा
यह भी पढ़ें- भद्रक बाढ़ अपडेट: खतरे के निशान से ऊपर बह रहीं सालंदी और बैतरणी नदियां, 6 ब्लॉकों में शैक्षणिक संस्थान बंद