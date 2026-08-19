Odisha Flood: पीने के पानी को तरसे बाढ़ पीड़ित, 19 पंचायतों के 1.75 लाख लोग जलबंदी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बैतरणी नदी की लगातार बाढ़ ने दशरथपुर ब्लॉक में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब पेयजल संकट गहराने लगा है। 19 पंचायतों के करीब 1.75 लाख लोग जलबंदी की स्थिति में हैं और गांवों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।

सरकारी और निजी नलकूप बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, जबकि बसुधा योजना के तहत होने वाली टेप जलापूर्ति भी बंद हो गई है। ऐसे में लोगों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा पेयजल जरूरत के मुकाबले काफी कम है। हालात ऐसे हैं कि लोग कमर तक पानी में उतरकर घड़े, बाल्टियां और ड्रम लेकर पेयजल की व्यवस्था करने को मजबूर हैं। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है।

राहत केंद्र भी नहीं बन पा रहे सहारा बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए बनाए गए केंद्र भी इस बार बेकार साबित हो रहे हैं। दशरथपुर ब्लॉक की कयां पंचायत के दुबकण गांव में करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय आश्रय स्थल चार वर्षों बाद भी अधूरा पड़ा है। इसके कारण बाढ़ प्रभावित लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि आश्रय स्थल में अब तक बिजली और पेयजल कनेक्शन नहीं दिया गया है। वहीं, वहां तक पहुंचने वाली सड़क भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। आसपास के स्कूल और कॉलेज, जिन्हें अस्थायी राहत केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता है, वे भी जलमग्न हो गए हैं।