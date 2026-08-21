₹200 करोड़ की ठगी का भंडाफोड़, ‘यस वर्ल्ड’ का मास्टरमाइंड गिरफ्तार; ओडिशा समेत 8 राज्यों के निवेशक बने थे शिकार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। इंटरनेट मीडिया पर बड़े मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पर्दाफाश किया है।

ईओडब्ल्यू ने इस रैकेट के कथित मास्टरमाइंड जगतसिंहपुर जिले के गोपालपुर निवासी चित्तरंजन महांति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर ओडिशा समेत 8 से अधिक राज्यों के करीब ढाई लाख निवेशकों से 200 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का आरोप है।

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी ने वर्ष 2022 में ‘यस वर्ल्ड’ नामक वेब प्लेटफॉर्म शुरू किया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर आकर्षक विज्ञापन देकर लोगों को निवेश के लिए लुभाया जाता था। निवेशकों को महज 40 दिनों से डेढ़ महीने के भीतर रकम दो से तीन गुना होने का लालच दिया जाता था।

स्टार होटलों में बैठकें कर फंसाए जाते थे लोग ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है कि गिरोह ने भुवनेश्वर सहित ओडिशा के कई जिलों में एजेंटों का नेटवर्क खड़ा किया था। युवतियों और महिलाओं के माध्यम से लोगों से संपर्क किया जाता था।

इसके बाद निवेश में रुचि दिखाने वालों को स्टार होटलों में आयोजित बैठकों में बुलाया जाता था, जहां उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता था। निवेशकों को बताया जाता था कि 12,500 रुपये लगाने पर 40 दिनों के भीतर रकम दोगुनी हो जाएगी। शुरुआत में कुछ लोगों को समय पर भुगतान कर उनका विश्वास जीता गया। बाद में वही निवेशक अपने परिचितों को जोड़ने लगे और उन्हें कमीशन भी दिया जाता था।

ओडिशा के 8 हजार लोग भी हुए ठगी के शिकार जांच के मुताबिक, ओडिशा के करीब 8 हजार निवेशकों समेत पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात, बिहार और झारखंड सहित 8 से अधिक राज्यों के लगभग 2.5 लाख लोगों से 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की गई। लोगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों के स्टार होटलों में पार्टियां और बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे।

शिकायत के बाद हरकत में आई ईओडब्ल्यू पुरी निवासी स्वागता नायक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान चित्तरंजन महांति के बैंक खाते में 19.32 लाख रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के प्रमाण मिले।