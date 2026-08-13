ममता का पहरा: गड्ढे में गिरे शावक के पास ढाल बनकर डटी रही हथिनी, 6 घंटे की मशक्कत के बाद सफल रेस्क्यू
ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक हाथी का शावक गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसकी मां हथिनी लगातार पास में पहरा देती रही। वन विभाग की टीम ने 6 घंटे के सफल रेस्क्यू ...और पढ़ें
HighLights
हाथी का शावक सुंदरगढ़ के जंगल में गहरे गड्ढे में गिरा।
मां हथिनी ने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए पहरा दिया।
वन विभाग ने 6 घंटे की मशक्कत से शावक को बचाया।
जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा के सुंदरगढ़ सदर वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हमीरपुर पंचायत के गोपपुर गांव के समीप जंगल में आज तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक हाथी का शावक अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गया।
घटना के बाद वहां का दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था, क्योंकि शावक की मां (हथिनी) अपने बच्चे की हिफाजत के लिए उसी गड्ढे के पास लगातार डटी रही और पहरा देती रही।
बचाव कार्य शुरू करने में आई दिक्कत
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। हालांकि, हथिनी की वहां मौजूदगी के कारण बचाव कार्य शुरू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित और आक्रामक हथिनी के कारण वनकर्मियों के लिए शावक तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था।
6 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सूझबूझ और पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आखिरकार लगातार 6 घंटे तक चली भारी जद्दोजहद और कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम हाथी के शावक को उस गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रही।
शावक के सकुशल बाहर आने और अपनी मां से दोबारा मिलने पर वन विभाग की टीम के साथ-साथ स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली।