1 ही बूथ पर वोट डाल सकेगा पूरा परिवार, वोटर लिस्ट सुधारने के 3 सितंबर से भुवनेश्वर में शुरू होगा पायलट सर्वे

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को पारदर्शी, त्रुटिरहित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए एक विशेष पायलट सर्वे अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत भुवनेश्वर महानगर निगम (बीएमसी) क्षेत्र से की जाएगी।

यह पायलट सर्वे 3 सितंबर से 11 सितंबर तक बीएमसी के अंतर्गत आने वाले तीन विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। इसके तहत भुवनेश्वर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या-10, भुवनेश्वर मध्य विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या-35 तथा भुवनेश्वर-एकाम्र विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या-52 में घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा।

इसके बाद 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पूरे राज्य में घर-घर सर्वे कराया जाएगा, ताकि पंचायत और शहरी निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को अधिक सटीक और व्यवस्थित बनाया जा सके। वर्तमान में एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग मतदान केंद्रों और बूथों में दर्ज हैं। इसके अलावा अस्पष्ट घर नंबर जैसी कई जटिल समस्याएं भी सामने आती हैं। इन समस्याओं का स्थायी समाधान करना इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है।

शहरी क्षेत्रों में अधिकांश विधानसभा बूथों की स्पष्ट भौगोलिक सीमाएं निर्धारित नहीं हैं। इसके कारण एक ही बूथ में 10 से 12 अलग-अलग इलाकों के मतदाता शामिल हो जाते हैं। कई मामलों में एक वार्ड के मतदाताओं को दूसरे वार्ड में जाकर मतदान करना पड़ता है। इससे कई मतदाता मतदान केंद्र तक जाने में रुचि नहीं दिखाते।

सर्वे के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि एक ही परिवार के सभी सदस्य एक ही मतदान केंद्र पर मतदान कर सकें। साथ ही, यदि किसी वार्ड के मतदाताओं के नाम विभिन्न वार्डों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, तो उन्हें संबंधित वार्ड में समायोजित किया जाएगा, जिससे मतदान प्रक्रिया अधिक आसान और सुविधाजनक हो सके।