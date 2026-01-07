एसमा लागू होने के बावजूद ओडिशा में डॉक्टरों का विरोध जारी, दो घंटे ओपीडी बंद रहने से मरीज परेशान

Language
    By SHESH NATH RAI
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    ओडिशा में डॉक्टरों का विरोध जारी

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार द्वारा ओडिशा आवश्यक सेवाएं (रखरखाव) अधिनियम, 1988 (एसमा) लागू कर डॉक्टरों की हड़ताल पर रोक लगाने के बावजूद राज्यभर के डॉक्टरों ने बुधवार को अपना विरोध जारी रखा है। इस दौरान दो घंटे तक बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाएं निलंबित रहीं, जिससे पूरे राज्य में मरीजों की देखभाल बुरी तरह प्रभावित हुई।

    जानकारी के मुताबिक जनहित का हवाला देते हुए सरकार ने एसमा लागू किया है बावजूद इसके ओडिशा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (ओएमएसए) अपने रुख पर अडिग है। संगठन के आह्वान पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक राज्यव्यापी ओपीडी सेवा बंद रखी गई।इस दौरान सरकारी अस्पतालों में लम्बी कतारें लगी रही और मरीज बिना इलाज लौटने को मजबूर हुए।

    10 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन

    ओपीडी सेवाओं के लगातार निलंबन से खासकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों से आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जो नियमित इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। डॉक्टरों का यह प्रदर्शन 10 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन का हिस्सा है।

    गौरतलब है कि ओडिशा सरकार ने मंगलवार को एसमा लागू किया था, जिसके तहत आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं सहित आवश्यक सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा डालना गैरकानूनी है।अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि आंदोलन से आपात सेवाएं प्रभावित होती हैं तो किसी भी प्रकार की हड़ताल या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है।

    आंदोलन वापस लेने का कोई निर्णय नहीं

    इसके बावजूद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने आंदोलन जारी रखा और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे पीछे नहीं हटेंगे। ओएमएसए ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्रवाई के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा और इसे वापस लेने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

    हालांकि आपात सेवाएं चालू हैं, लेकिन ओपीडी बंद रहने से नियमित स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने को लेकर आलोचना भी हो रही है।ओडिशा सरकार और डॉक्टरों के संगठन के बीच गतिरोध बना हुआ है, जिसका खामियाजा आम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।