ओडिशा को जल्द मिलेगा नया DGP, 13 अगस्त को UPSC की निर्णायक बैठक पर टिकीं निगाहें

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के अगले पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है।

13 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली अहम बैठक पर अब पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारे की नजरें टिकी हैं।

इसी बैठक में डीजीपी पद के लिए तीन नामों के पैनल को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, जिसके बाद राज्य सरकार नए पुलिस प्रमुख के नाम पर फैसला करेगी।

सूत्रों के अनुसार, यूपीएससी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में प्रस्तावित तीन नामों पर सहमति नहीं बन पाई थी। बताया जाता है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुशांत नाथ का नाम वापस लेने के मुद्दे पर मतभेद उभर आए थे, जिसके कारण कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

अब 13 अगस्त को होने वाली बैठक को निर्णायक माना जा रहा है।इधर, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों संजीव पंडा और यशवंत जेठवा को डीजी रैंक में पदोन्नत किए जाने के बाद डीजीपी की दौड़ और रोचक हो गई है।

दोनों अधिकारियों के नाम अब संभावित दावेदारों में शामिल हो गए हैं।यूपीएससी की ओर से तैयार किए जाने वाले तीन सदस्यीय पैनल में किन अधिकारियों को जगह मिलेगी, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला नए डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया के बीच कानूनी विवाद भी खड़ा हो गया है।डीजीपी चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितता और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।