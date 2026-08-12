ओडिशा को जल्द मिलेगा नया DGP, 13 अगस्त को UPSC की निर्णायक बैठक पर टिकीं निगाहें
ओडिशा के नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति पर सस्पेंस गहरा गया है, जिसमें 13 अगस्त को होने वाली यूपीएससी की बैठक निर्णायक मानी जा रही है। ...और पढ़ें
HighLights
13 अगस्त को यूपीएससी की अहम बैठक होगी।
वर्तमान डीजीपी वाई. बी. खुरानिया का कार्यकाल 16 अगस्त को समाप्त।
डीजीपी चयन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के अगले पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है।
13 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली अहम बैठक पर अब पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारे की नजरें टिकी हैं।
इसी बैठक में डीजीपी पद के लिए तीन नामों के पैनल को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, जिसके बाद राज्य सरकार नए पुलिस प्रमुख के नाम पर फैसला करेगी।
सूत्रों के अनुसार, यूपीएससी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में प्रस्तावित तीन नामों पर सहमति नहीं बन पाई थी। बताया जाता है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुशांत नाथ का नाम वापस लेने के मुद्दे पर मतभेद उभर आए थे, जिसके कारण कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।
अब 13 अगस्त को होने वाली बैठक को निर्णायक माना जा रहा है।इधर, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों संजीव पंडा और यशवंत जेठवा को डीजी रैंक में पदोन्नत किए जाने के बाद डीजीपी की दौड़ और रोचक हो गई है।
दोनों अधिकारियों के नाम अब संभावित दावेदारों में शामिल हो गए हैं।यूपीएससी की ओर से तैयार किए जाने वाले तीन सदस्यीय पैनल में किन अधिकारियों को जगह मिलेगी, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
नए डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया के बीच कानूनी विवाद भी खड़ा हो गया है।डीजीपी चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितता और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही है।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कुछ ऐसे आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी रैंक में पदोन्नत कर चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जताया कि यूपीएससी अदालत के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही चयन प्रक्रिया पूरी करेगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की है।
16 अगस्त को समाप्त हो रहा खुरानिया का कार्यकाल
वर्तमान डीजीपी वाई. बी. खुरानिया का कार्यकाल 16 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को जल्द ही नए पुलिस प्रमुख के नाम पर निर्णय लेना होगा।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुधांशु षडंगी, आर. पी. कोच्चे, संजीव पंडा और यशवंत जेठवा को प्रमुख दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है।
अब सबकी निगाहें 13 अगस्त को होने वाली यूपीएससी बैठक पर टिकी हैं, जहां से निकलने वाले तीन नाम ओडिशा पुलिस के अगले मुखिया का रास्ता तय करेंगे।
प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार डीजीपी की नियुक्ति सिर्फ वरिष्ठता ही नहीं, बल्कि अनुभव, सेवा रिकॉर्ड और कानूनी कसौटियों के आधार पर भी परखी जाएगी।
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