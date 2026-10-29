ओडिशा में विजिलेंस का शिकंजा: 1 लाख रुपये की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ी गई डिप्टी रेंजर मौसमी बेहेरा

संवाद सहयोगी, कटक। ओडिशा सतर्कता विभाग (विजिलेंस) ने भुवनेश्वर के सिटी फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत फुलनखरा रेंज की डिप्टी रेंजर मौसमी बेहेरा को एक लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गुरुवार को विजिलेंस टीम ने उन्हें उसी रेंज के एक कर्मचारी से रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

आरोपी के कब्जे से रिश्वत के पूरे एक लाख रुपये बरामद कर जब्त कर लिए गए हैं। विजिलेंस सूत्रों के अनुसार, फुलनखरा रेंज में जुलाई से सितंबर 2026 के बीच तीन पौधरोपण स्थलों के रखरखाव से संबंधित बिल जारी करने के बदले डिप्टी रेंजर ने संबंधित कर्मचारी से एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।