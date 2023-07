Odisha: राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 9 बदमाश गिरफ्तार

ओडिशा के बालेश्वर और भद्रक के इलाकों में नेशनल हाईवे पर चलने वाले लोगों से चोरी और डकैती करने वाले 9 आरोपियों को सोरो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालेश्वर सदर के एसडीपीओ शशांक शेखर बेउरा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का यह गिरोह जमीन पर जबरन कब्जा करने के साथ छीनतई और डकैती समेत कई अपराधों में संलिप्त रहा है।

राज्यस्तरीय डकैतों का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार। जागरण फोटो

जागरण संवाददाता बालेश्वर: ओडिशा के बालेश्वर और भद्रक के इलाकों में नेशनल हाईवे पर चलने वाले लोगों से चोरी और डकैती करने वाले 9 आरोपियों को सोरो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालेश्वर सदर के एसडीपीओ शशांक शेखर बेउरा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का यह गिरोह जमीन पर जबरन कब्जा करने के साथ छीनतई और डकैती समेत कई अपराधों में संलिप्त रहा है। सोरो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने पिस्तौल और कई अन्य हथियार जब्त किये गये थे। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर इन आरोपियों ने अपने अन्य 6 साथियों के बारे में जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे मुख्यत: सोरो और सिमुलिया तथा नंदीगांव नामक स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने-जाने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे। इन लोगों के नाम बालेश्वर जिला और भद्रक जिला में एक दर्जन से ज्यादा चोरी और डकैती के मामले दर्ज हैं। इन आरोपियो के पास से 18 मोबाइल फोन और 4 मोटर साइकिल भी जब्त किया गया है | एसडीपीओ के अनुसार, डकैतों की इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि सोरो से लेकर सिमुलिया तक के बीच बीते सालों में चोरी और डकैती घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

