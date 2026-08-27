8 अगस्त को चोरी, 14 को चार्जशीट और 26 अगस्त को सजा; ओडिशा की अदालत 18 दिनों में सुनाई सजा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में एक चोरी के मामले में महज 18 दिनों के भीतर आरोपी को दोषी ठहराकर सजा सुनाए जाने का रिकॉर्ड बना है। इसे राज्य का पहला ऐसा मामला बताया जा रहा है, जिसमें एफआईआर दर्ज होने से लेकर सजा सुनाए जाने तक की पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से पूरी हुई। भुवनेश्वर की जेएमएफसी-4 अदालत ने आरोपी सुनील सेठी को दोषी करार दिया।

यह मामला 8 अगस्त 2026 को बरगड़ थाने में दर्ज किया गया था। टंकपानी रोड स्थित ‘एलएक्स कार केयर’ के मालिक अविनाश प्रीतम नायक ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके प्रतिष्ठान से पांच मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई है।

शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच की जिम्मेदारी एसआई राजेश कुमार गौड़ को सौंपी गई। रिकॉर्ड 18 दिनों में आया फैसला आरोपी को 9 अगस्त को अदालत में पेश किया गया, जबकि मामला दर्ज होने के मात्र पांच दिन बाद 14 अगस्त को आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए और 15 दस्तावेज अदालत में पेश किए। इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) की धारा 63(4) के तहत प्रमाणित सीसीटीवी फुटेज भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन पक्ष ने 17 अगस्त को अपने साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 26 अगस्त को सुनील सेठी को दोषी ठहराया और उसे एक वर्ष के कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।