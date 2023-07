राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज होने पर ओडिशा कांग्रेस का प्रदर्शन, आरोप-भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही

Odisha News मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इसको लेकर छात्र कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि न्यायिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी देश के भविष्य को सुरक्षित करने संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए सारी कीमत चुकाने को तैयार हैं।

Odisha: राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज होने पर ओडिशा कांग्रेस का प्रदर्शन

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया और कहा कि वे न्यायिक प्रक्रिया में लड़ाई जारी रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही रवैये के विरोध में छात्र कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक ने कहा कि राहुल गांधी ने निडर होकर और सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपनी लड़ाई जारी रखी है। राहुल गांधी देश के भविष्य को सुरक्षित करने, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए सारी कीमत चुकाने को तैयार हैं। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने कहा है कि न्यायिक प्रणाली में लड़ाई जारी रहेगी। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या राय देती है। पटनायक ने कहा कि न्यायिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राहुल गांधी की पदयात्रा का आम लोगों ने समर्थन दिया है। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व पीसीसी अध्यक्ष जयदेव जेना, प्रसाद हरिचंदन, विधायक सुरेश राउतराय, सीएस राजन एक्का, रमेश जेना, दाशरथी गमांग, पंचानन कानुनगो, शरत राउत, बिजय पटनायक, अनंत सेठी, शिवानंद राय, भुजबल माझी, बिस्वजीत दास, रजनी महांती, मिनाती साहू, श्रिया मोहंती, संध्या खुंटिया आदि शामिल रहे। इस बीच, छात्र कांग्रेस अध्यक्ष यासिर नवाज के नेतृत्व में एक जुलूस कांग्रेस भवन से यूनिट-3 स्थित भाजपा कार्यालय तक निकाला गया। प्रदर्शन में राष्ट्रीय छात्र कांग्रेस की सचिव अनुलेखा बोस, प्रकाश मिश्रा, अजय साहू, सुब्रत महापात्र, रंजीत पात्र, मोहम्मद गुलफाम, सूरज राउत, सागर पटनायक आदि शामिल रहे।

Edited By: Roma Ragini