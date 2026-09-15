पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी: 2 अक्टूबर से पदयात्रा, राहुल-प्रियंका आएंगे ओडिशा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए ओडिशा में संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने व्यापक रणनीति तैयार की है। पार्टी की ओर से राज्यभर में कई बड़े और लंबी अवधि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में गांधी जयंती 2 अक्टूबर से नवरंगपुर से कांग्रेस की पदयात्रा शुरू होगी।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष भक्त चरण दास ने मीडिया को बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस पदयात्रा के माध्यम से पूरे राज्य में ब्लॉक घेराव कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस अभियान में कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक अलग समिति का गठन भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी (जेन-ज़ी) से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर भुवनेश्वर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आगामी अक्टूबर माह में राज्य में ‘छात्र की गूंज’ कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें करीब 20 हजार युवाओं के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।