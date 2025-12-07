Odisha Weather: शीतलहर की चपेट में ओडिशा, 6 शहरों का पारा 10°C से नीचे; अगले सप्ताह भी जारी रहेगी कड़ाके की ठंड

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पूरे राज्य में ठंड बढ़ने के बीच झारसुगुड़ा और अनुगुल में शीतलहरी का असर लगातार जारी है। राज्य के 6 शहरों में न्यूनतम रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। दारिंगबाड़ी में रात का पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठंड से कांप रहे राज्य में झारसुगुड़ा और अनुगुल में शीतलहरी की स्थिति बनी हुई है। राज्य के 6 शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। दारिंगबाड़ी में 8 डिग्री, राउरकेला में 8.1 डिग्री, फुलबानी में 8.5 डिग्री, झारसुगुड़ा में 8.6 डिग्री, केंदुझर में 9.4 डिग्री और अनुगुल में 9.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।