    Odisha Weather: शीतलहर की चपेट में ओडिशा, 6 शहरों का पारा 10°C से नीचे; अगले सप्ताह भी जारी रहेगी कड़ाके की ठंड

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:00 PM (IST)

    ओडिशा शीतलहर की चपेट में है, जहाँ छह शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह भी कड़ाके की ठंड जारी रहने की च ...और पढ़ें

    ओडिशा का मौसम

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पूरे राज्य में ठंड बढ़ने के बीच झारसुगुड़ा और अनुगुल में शीतलहरी का असर लगातार जारी है। राज्य के 6 शहरों में न्यूनतम रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। दारिंगबाड़ी में रात का पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया।

    ठंड से कांप रहे राज्य में झारसुगुड़ा और अनुगुल में शीतलहरी की स्थिति बनी हुई है। राज्य के 6 शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। दारिंगबाड़ी में 8 डिग्री, राउरकेला में 8.1 डिग्री, फुलबानी में 8.5 डिग्री, झारसुगुड़ा में 8.6 डिग्री, केंदुझर में 9.4 डिग्री और अनुगुल में 9.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

    कई जिलों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा

    सोमवार को सुंदरगढ़, कालाहांडी, कंधमाल और कोरापुट जिलों में रात और सुबह घना कोहरा छा सकता है। इन जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। अगले सप्ताह तक राज्य में इसी तरह की ठंड जारी रहने की संभावना है। राजधानी और आस-पास के क्षेत्रों में सोमवार को मौसम आंशिक रूप से बादल छाया रह सकता है।