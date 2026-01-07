Language
    Odisha Weather: ओडिशा में कड़ाके की ठंड का कहर, झारसुगुड़ा में 73 साल का रिकॉर्ड टूटा; 5.1°C तक लुढ़का पारा

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:26 PM (IST)

    ओडिशा का मौसम

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में पिछले कुछ दिनों से जारी शीतलहर ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है।राज्य के कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है।इस बीच झारसुगुड़ा शहर ने ठंड का नया रिकॉर्ड बना दिया।मंगलवार को यहां न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जनवरी माह में पिछले 73 वर्षों का सबसे कम तापमान है।

    भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आईएमडी) की प्रमुख मनोरमा मोहंती के अनुसार, झारसुगुड़ा में इससे पहले इतनी भीषण ठंड वर्ष 1953 में दर्ज की गई थी।लगातार ठंडी और शुष्क उत्तरी हवाओं के कारण राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।

    झारसुगुड़ा राज्य का सबसे ठंडा इलाका

    बुधवार को झारसुगुड़ा राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं केंदुझर में 9.2 डिग्री, बालेश्वर में 11.2 डिग्री, जबकि चांदबाली और पारादीप में 12.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

    राजधानी भुवनेश्वर में भी ठंड ने असर दिखाया। यहां न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले तीन दिनों की तुलना में 7.2 डिग्री की बड़ी गिरावट है।ठंड बढ़ने से सुबह और रात के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आया।

    मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों में रात के तापमान में 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आने की संभावना है।पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में ठंड का असर और तेज होगा। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में घने कोहरे की आशंका भी जताई गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है।