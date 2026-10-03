महिला हॉकी टीम के लिए इनाम का एलान, हर खिलाड़ी को ₹11 लाख और स्टाफ को ₹5.5 लाख देगी ओडिशा सरकार

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। जापान के आईची नागोया में चल रहे एशियन गेम्‍स 2026 में भारत की महिला हॉकी टीम ने गोल्ड जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश में खुशी और आम जनता से लेकर नेताओं तक ने खिलाड़ियों का होसला बढ़ाया।

इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भारतीय महिला हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए ₹11 लाख और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए ₹5.5 लाख के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। ओडिशा सरकार हॉकी टीम को सपोर्ट करती रही है। अब इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री ने टीम को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के लिए बधाई दी और कहा कि इससे देश को बहुत गर्व हुआ है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार भारतीय हॉकी के साथ मजबूती से खड़ी है और खेल उत्कृष्टता का समर्थन और पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है। 44 साल बाद मिला गोल्ड वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें नंबर पर मौजूद भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में वर्ल्ड रैंकिंग में चौथे नंबर पर मौजूद मौजूदा एशियाई चैंपियन चीन की टीम को 1-0 से हराकर 44 साल बाद सोना जीता।