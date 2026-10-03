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महिला हॉकी टीम के लिए इनाम का एलान, हर खिलाड़ी को ₹11 लाख और स्टाफ को ₹5.5 लाख देगी ओडिशा सरकार

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Sat, 03 Oct 2026 12:43 PM (IST)

भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है।

फ़ाइनल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाते हुए। फोटो- पीटीआई

फ़ाइनल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाते हुए। फोटो- पीटीआई

HighLights

  1. भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता।

  2. ओडिशा सीएम ने खिलाड़ियों को ₹11 लाख नकद पुरस्कार दिया।

  3. 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने सोना जीता।

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। जापान के आईची नागोया में चल रहे एशियन गेम्‍स 2026 में भारत की महिला हॉकी टीम ने गोल्ड जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश में खुशी और आम जनता से लेकर नेताओं तक ने खिलाड़ियों का होसला बढ़ाया।

इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भारतीय महिला हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए ₹11 लाख और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए ₹5.5 लाख के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।

ओडिशा सरकार हॉकी टीम को सपोर्ट करती रही है। अब इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री ने टीम को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के लिए बधाई दी और कहा कि इससे देश को बहुत गर्व हुआ है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार भारतीय हॉकी के साथ मजबूती से खड़ी है और खेल उत्कृष्टता का समर्थन और पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

44 साल बाद मिला गोल्ड

वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें नंबर पर मौजूद भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में वर्ल्ड रैंकिंग में चौथे नंबर पर मौजूद मौजूदा एशियाई चैंपियन चीन की टीम को 1-0 से हराकर 44 साल बाद सोना जीता।

भारतीय महिला टीम ने इस गोल्ड के साथ लंबे वक्त का सूखा दूर कर दिया है। एशियाई खेलों में भारत ने इकलौता गोल्‍ड 1982 में दिल्ली में जीता था।

तब महिला हॉकी को पहली बार इन गेम्‍स में शामिल किया गया था। उसके बाद से भारत 1998 और 2018 में फाइनल में पहुंचा, लेकिन 1998 में दक्षिण कोरिया और 2018 में जापान से हार मिली।

रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने कला से दी बधाई

ओडिश के फेमस सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने रेत से पेंटिंग बनाकर महिला टीम को बधाई दी है। उनकी कलाकृति पूरे सोशल मीडिया में वायरल है। 

इसमें महिला खिलाड़ियों का चित्र उकेरा गया है। इसके साथ ही बधाई देते हुए उन्होंने लिखा है- भारतीय हॉकी की रानियों को सलाम

 

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