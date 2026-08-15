ओडिशा में स्वतंत्रता दिवस पर CM की बड़ी घोषणाएं; ओसीएस में अटेम्प्ट लिमिट खत्म, सरकारी नौकरी की उम्र 42 वर्ष हुई

जागरण संवाददाता, ओडिशा। स्वतंत्रता दिवस पर CM मोहन माझी की बड़ी घोषणाएं; ओसीएस में अटेम्प्ट लिमिट खत्म, सरकारी नौकरी की उम्र 42 वर्ष हुई





जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य के युवाओं, छात्रों, किसानों और महिलाओं के लिए कई ऐतिहासिक एवं कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया।

राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ओडिशा सिविल सेवा (OCS) परीक्षा में प्रयासों (अटेम्प्ट) की 6 बार की सीमा को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की।

इसके साथ ही, सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष कर दिया गया है।



मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बरती जाएगी और भ्रष्टाचार या अनियमितता में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही, अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में भी ढील दी जाएगी।





शिक्षा क्षेत्र में क्रांति: KG से PG तक मुफ्त शिक्षा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें देने का निर्णय लिया है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में केजी (KG) से लेकर पीजी (PG) तक पूरी तरह निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।



गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा के लिए 2,200 'गोदावरिश मिश्रा मॉडल प्राथमिक विद्यालय' स्थापित होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है, जबकि 45 हजार अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जा रही है।





उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा विस्तार राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए 18 नए सरकारी कॉलेज और 4 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए जाजपुर, तालचेर और कंधमाल सहित कुल 7 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।



अवसंरचना विकास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बरहमपुर-जयपुर, पारलाखेमुंडी-अंबाभोना और मोटू-तिरिंगी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर ₹31,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।