ओडिशा में करप्शन पर CM मांझी का एक्शन, सुंदरगढ़ के चीफ मेडिकल ऑफिसर को नौकरी से किया बर्खास्त
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सुंदरगढ़ के गुरुंडिया सीएचसी के पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉ. पतितपावन बारिक को स ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री मोहन माझी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाया।
सुंदरगढ़ के पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉ. बारिक बर्खास्त किए गए।
सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति का संदेश।
जागरण संवाददाता, राउरकेला। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति को और सख्त करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक कड़ा कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) के चिकित्सा अधिकारी रहे डॉ. पतितपावन बारिक को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। डॉ. बारिक वर्तमान में गजपति जिले के गुरांडी सीएचसी में अपनी सेवाएं दे रहे थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, डॉ. बारिक जब सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया में पदस्थापित थे, तब उनके कार्यकाल के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इन आरोपों के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया था। इसी मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री श्री माझी ने आरोपी डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से हटाने का फैसला लिया।
इस कड़ी कार्रवाई के जरिए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रशासनिक महकमे को स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रशासन के सभी स्तरों पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करें।
मुख्यमंत्री यह लगातार स्पष्ट करते आए हैं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वाले किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और यह हालिया कार्रवाई इसी संकल्प का परिचायक है।
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