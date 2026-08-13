Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    ओडिशा में करप्शन पर CM मांझी का एक्शन, सुंदरगढ़ के चीफ मेडिकल ऑफिसर को नौकरी से किया बर्खास्त

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 12:09 PM (IST)

    मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सुंदरगढ़ के गुरुंडिया सीएचसी के पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉ. पतितपावन बारिक को स ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री मांझी और डॉ. पतितपावन बारिक। फोटो जागरण

    मुख्यमंत्री मांझी और डॉ. पतितपावन बारिक। फोटो जागरण

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री मोहन माझी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाया।

    2. सुंदरगढ़ के पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉ. बारिक बर्खास्त किए गए।

    3. सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति का संदेश।

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति को और सख्त करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक कड़ा कदम उठाया है।

    मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) के चिकित्सा अधिकारी रहे डॉ. पतितपावन बारिक को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। डॉ. बारिक वर्तमान में गजपति जिले के गुरांडी सीएचसी में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, डॉ. बारिक जब सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया में पदस्थापित थे, तब उनके कार्यकाल के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इन आरोपों के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया था। इसी मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री श्री माझी ने आरोपी डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से हटाने का फैसला लिया।

    इस कड़ी कार्रवाई के जरिए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रशासनिक महकमे को स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रशासन के सभी स्तरों पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करें।

    मुख्यमंत्री यह लगातार स्पष्ट करते आए हैं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वाले किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और यह हालिया कार्रवाई इसी संकल्प का परिचायक है।

    यह भी पढ़ें- ओडिशा में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई: दो पूर्व अधिकारी गिरफ्तार, ₹3 करोड़ की हेराफेरी का आरोप

    खबरें और भी