ओडिशा में करप्शन पर CM मांझी का एक्शन, सुंदरगढ़ के चीफ मेडिकल ऑफिसर को नौकरी से किया बर्खास्त

जागरण संवाददाता, राउरकेला। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति को और सख्त करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक कड़ा कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) के चिकित्सा अधिकारी रहे डॉ. पतितपावन बारिक को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। डॉ. बारिक वर्तमान में गजपति जिले के गुरांडी सीएचसी में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, डॉ. बारिक जब सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया में पदस्थापित थे, तब उनके कार्यकाल के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इन आरोपों के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया था। इसी मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री श्री माझी ने आरोपी डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से हटाने का फैसला लिया।