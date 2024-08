Paris Olympics 2024: हॉकी टीम के लिए ओडिशा सीएम ने खोला खजाना, खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि का एलान किया

बीजेडी अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम से बातचीत की और उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में सैपिन टीम पर जीत के लिए बधाई दी।

#WATCH | BJD President and former CM of Odisha Naveen Patnaik interacted with the Indian Hockey Team and congratulated them for their victory over the Sapin team at #ParisOlympics2024



