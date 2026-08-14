प्रसूता को 3 किमी तक स्ट्रेचर पर ले गए, तब मिली एंबलेंस; ओडिशा के श्रीगामपुट गांव में सड़क का अभाव

जागरण संवाददाता, अनुगुल (ओडिशा)। विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच के दावों के बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक से आई तस्वीर व्यवस्था को आईना दिखाती है।

यहां प्रसव पीड़ा से कराह रही 27 वर्षीय मणि खिल को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वजन और 108 एंबुलेंस कर्मियों को करीब तीन किलोमीटर तक स्ट्रेचर लेकर पैदल चलना पड़ा। गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाने के कारण एंबुलेंस तीन किलोमीटर पहले ही रुक गई।

घटना नंदपुर ब्लॉक के अतंडा पंचायत अंतर्गत श्रीगामपुट गांव की है। गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे 108 एंबुलेंस को मणि के प्रसव पीड़ा में होने की सूचना मिली। एंबुलेंस चालक गोपाल कृष्ण नायक, फार्मासिस्ट राहुल पांगी और सहायक दीपक पात्रा गांव की ओर रवाना हुए, लेकिन खराब सड़क के कारण वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद तीनों कर्मी पैदल गांव पहुंचे। मणि की हालत देखकर उन्होंने पति गंगाधर डोरा, आशा कार्यकर्ता इच्छा खरा और अन्य स्वजन की मदद से महिला को स्ट्रेचर पर रखा। करीब तीन किलोमीटर तक पैदल चलकर उन्हें एंबुलेंस तक लाया गया। वहां से मणि को नंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। अस्पताल में सुरक्षित प्रसव चिकित्सकों के अनुसार, मणि ने अस्पताल में करीब 2.5 किलोग्राम वजन के बेटे को जन्म दिया। मां और नवजात दोनों स्वस्थ और स्थिर हैं। समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए चिकित्सकों ने 108 एंबुलेंस कर्मियों की सराहना की। परिवार ने भी कर्मियों के प्रति आभार जताया।

बारिश में 243 गांवों की राह मुश्किल इस घटना ने नंदपुर ब्लॉक में सड़क संपर्क की समस्या को फिर सामने ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, बरसात के मौसम में ब्लॉक के 243 गांवों में सड़क संपर्क प्रभावित होता है।

ऐसे में सवाल उठता है कि जब आपात स्थिति में एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकती तो ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक पहुंच कितनी है? सवाल यह भी है कि हर साल बारिश में सड़क संपर्क टूटने की समस्या सामने आने के बावजूद स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा?