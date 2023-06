जासं, भुवनेश्वर। जून में होने वाले चार देशों के इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 से पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को भुवनेश्वर में तीन फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया। पटनायक ने ओडिशा फुटबॉल अकादमी, भुवनेश्वर फुटबॉल अकादमी और राजधानी एरिना फुटबॉल का उद्घाटन किया।

पुरुषों की राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री भी ओडिशा में फुटबॉल के एक नए युग की शुरुआत करने के अवसर पर उपस्थित थे। इस पहल को 90 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया था और इसमें कुल छह फीफा प्रमाणित पिच हैं, जिनमें पांच प्राकृतिक और एक सिंथेटिक टर्फ, एलईडी लाइट्स, खिलाड़ियों के चेंजिंग रूम, गैलरी, जिम, कोच के कमरे और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

ये तीन शहर के बीचोबीच और एक-दूसरे के करीब हैं। इस प्रकार खिलाड़ियों को विशेष रूप से टूर्नामेंट के दौरान एक साथ प्रशिक्षण देने का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

पटनायक ने कहा कि ओडिशा फुटबॉल अकादमी, भुवनेश्वर फुटबॉल अकादमी और कैपिटल फुटबॉल एरिना का उद्घाटन करना बहुत खुशी और गर्व की बात है। ये खेल बुनियादी ढांचा ओडिशा में फुटबॉल के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। खिलाड़ियों को इनसे एक विश्व विश्व स्तरीय ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी।

Mentioning that these infrastructures reflect #Odisha's commitment to promote sports and nurture talent in State, CM expressed confidence that these facilities will encourage the youth to pursue their passion for football & serve as a hub for Football training in the country. pic.twitter.com/f7mtWaXSSl— CMO Odisha (@CMO_Odisha) May 31, 2023