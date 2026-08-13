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    ओडिशा में सरकारी कामकाज पूरी तरह डिजिटल, मांझी कैबिनेट ने OSWAS 3.0 को दी मंजूरी

    By Sheshnath Rai Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 12:48 PM (IST)

    ओडिशा कैबिनेट ने सरकारी कार्यालयों को पूरी तरह पेपरलेस बनाने के लिए OSWAS 3.0 के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। यह नई प्रणाली ब्लॉक और तहसील स्तर तक विस ...और पढ़ें

    CM मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। फोटो X/CMO_Odisha

    CM मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। फोटो X/CMO_Odisha

    HighLights

    1. OSWAS 3.0 को ओडिशा कैबिनेट ने दी मंजूरी।

    2. सरकारी कार्यालयों को पूरी तरह पेपरलेस बनाएगा यह सिस्टम।

    3. ब्लॉक, तहसील स्तर तक विस्तारित होगा, AI क्षमताएं होंगी।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने सरकारी कार्यालयों को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा सचिवालय वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम (ओएसडब्ल्यूएएस) के अगली पीढ़ी के संस्करण ओएसडब्ल्यूएएस 3.0 के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है।

    बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा प्रस्तुत एकमात्र बोली को स्वीकार करने की मंजूरी दी गई। इस परियोजना की बातचीत के बाद तय की गई लागत 122.60 करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) है, जिसमें पांच वर्षों तक तकनीकी सहायता भी शामिल होगी।

    ब्लॉक और तहसील स्तर तक विस्तार

    ओडिशा सरकार की प्रमुख डिजिटल शासन पहल ओएसडब्ल्यूएएस ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने की व्यवस्था को अधिक सुगम बनाया है तथा प्रक्रियागत देरी को कम करने में मदद की है।

    इस प्रणाली का विस्तार अब ब्लॉक और तहसील स्तर के कार्यालयों तक कर दिया गया है, जिससे सरकार के एंड-टू-एंड डिजिटल फाइल प्रोसेसिंग और पेपरलेस कार्यालय व्यवस्था के लक्ष्य को मजबूती मिली है।

    वर्ष 2025-26 के दौरान ओएसडब्ल्यूएएस 2.0 को ब्लॉक स्तर के कार्यालयों तक विस्तारित किए जाने से पेपरलेस शासन अभियान को विशेष गति मिली। इस अवधि में प्रणाली से जुड़े कार्यालयों की संख्या में 638 प्रतिशत तथा उपयोगकर्ताओं की संख्या में 247 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

    डिजिटल परिवर्तन को मिलेगी नई रफ्तार

    अब ओएसडब्ल्यूएएस 3.0 राज्य के डिजिटल परिवर्तन को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। यह नया प्लेटफॉर्म आधुनिक माइक्रोसर्विस आधारित आर्किटेक्चर पर विकसित किया जाएगा और इसमें उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) क्षमताओं को भी शामिल किया जाएगा।

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    इसका उद्देश्य प्रणाली की स्केलेबिलिटी, सुरक्षा, इंटरऑपरेबिलिटी तथा डिजिटल शासन सेवाओं की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाना है।ओएसडब्ल्यूएएस 3.0 के माध्यम से ओडिशा सरकार पारंपरिक फाइल-आधारित प्रशासन से आगे बढ़कर तेज, अधिक प्रभावी और पूरी तरह डिजिटल कार्यप्रणाली स्थापित करना चाहती है, जिससे ई-गवर्नेंस के लाभ राज्य के प्रशासनिक ढांचे के निचले स्तर तक पहुंच सकें।

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