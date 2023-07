Odisha: टूटा हुआ लकड़ी का पुल और उफनती नदी; जान जोखिम में डाल स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, तस्वीर ने खोली पोल

Odisha News पुरी से एक तस्वीर सामने आई जिसने सरकार के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। यहां जर्जर लकड़ी के पुल से दिन में दो बार बच्चों का आना-जाना होता है। पिछले कई वर्षों से जान जोखिम डालकर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। 2013 में मुख्यमंत्री यहां पर शिलान्यास भी कर चुके हैं लेकिन आज भी पुल महज दो पिलर पर ही अटका हुआ है।

Odisha: टूटा हुआ लकड़ी का पुल और उफनती नदी; जान जोखिम में डाल स्कूल जाने को मजबूर बच्चे

